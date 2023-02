In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar findet die 57. Ausgabe des Super Bowl statt. Die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles duellieren sich im State Farm Stadium in Arizona und greifen nach der Vince-Lombardi-Trophäe. Das Tageblatt wirft einen näheren Blick auf beide Mannschaften.

Historie:

Kansas City Chiefs: Die Kansas City Chiefs konnten zuletzt im Jahr 2020 gegen die San Francisco 49ers den Super Bowl gewinnen. Für den AFC Champion ist es die fünfte Teilnahme und zugleich die dritte in den letzten vier Jahren.

Philadelphia Eagles: Das Team aus Pennsylvania verlor das Finale 1981 gegen die Oakland Raiders und dann 2005 denkbar knapp gegen die New England Patriots. Sie landeten den großen Coup 2018 unter Quarterback Nick Foles.

Der Weg in den Super Bowl:

Kansas City Chiefs: Mit 14 Siegen und drei Niederlagen spielten die Chiefs eine gewohnt starke Regular Season. So dominant, wie es klingen mag, war es jedoch nicht. Die Defensive kassierte im Durchschnitt 21 Punkte pro Spiel, infolgedessen waren acht der 14 Siege enge Partien. Auch die beiden Play-off-Spiele der Chiefs waren hart umkämpft. Die Jacksonville Jaguars wurden mit sieben Punkten besiegt, dann im Championship Game gegen die Cincinnati Bengals sorgte ein 45-Yard-Field-Goal von Kicker Harrison Butker drei Sekunden vor Spielende für die Entscheidung.

Philadelphia Eagles: Die Eagles gingen als das an Nummer eins gesetzte Team der NFC in die Play-offs. Die Bilanz war identisch mit der von ihrem Rivalen (14 Siege, 3 Niederlagen). Sie kamen gut aus den Startlöchern, gewannen ihre ersten acht Spiele und dominierten eine starke NFC East bis zum Saisonende. In den Play-offs ließen sie den New York Giants (38:7) und den San Francisco 49ers (31:7) nicht den Hauch einer Chance. In beiden Begegnungen dominierten sie mit ihrer Defensive und dem Laufspiel.

Der Quarterback:

Kansas City Chiefs: Super Bowl Champion, 2x Liga-MVP, Super-Bowl-MVP und 5x Pro Bowl. Die Liste von Patrick Mahomes’ Erfolgen ist lang und der 27-Jährige hat noch viele Jahre vor sich, wenn er verletzungsfrei bleibt. Das war das Problem im Play-off-Spiel gegen die Jacksonville Jaguars. Mahomes verletzte sich im zweiten Quarter am Knöchel. Der gebürtige Texaner ist aber hart im Nehmen und war dann in der zweiten Halbzeit wieder dabei. Er humpelte jedoch und konnte seine berühmt-berüchtigten Läufe nicht ansetzen (nur jeweils acht Rushing-Yards in den zwei Partien). Ohne das Laufspiel ist er leichter auszurechnen und kann auch nicht mehr einem guten Pass Rush entweichen.

Philadelphia Eagles: Jalen Hurts war 2020 ein Zweitrunden-Draft-Pick. Die Eagles behandelten ihn zunächst behutsam, bevor sie ihm in der zweiten Spielzeit den Starting Job gaben. Seine Passstatistiken waren nicht berauschend, dafür waren die Laufstatistiken umso besser. Er führte die Liga in Quarterback Rushing Yards und Touchdowns an und führte die Eagles in die Play-offs, wo sie den Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady unterlagen. Hurts stand trotzdem stark in der Kritik. Er könne nicht den langen Pass werfen, er sei nicht akkurat genug oder er würde sich zu sehr auf seine Lauffähigkeiten verlassen. Diese Saison hat er seine Kritiker verstummen lassen. 22 Passing Touchdowns und nur sechs Interceptions: Er ist zu einem Top-Quarterback geworden.

Die Waffen:

Kansas City Chiefs: Die Chiefs entschieden sich, auf der Wide-Receiver-Position neu aufzustellen. Der Abgang von Tyreek Hill (Trade nach Miami) wurde durch die Verpflichtungen von Juju Smith-Schuster (Pittsburgh Steelers) und Marquez Valdes-Scantling (Green Bay Packers) aufgefangen. Die beiden Neuzugänge fügten sich gut ein und konnten Hill einigermaßen ersetzen. Die Hauptwaffe für Mahomes bleibt jedoch Tight End Travis Kelce. Der 33-Jährige ist in der Red-Zone (zwischen der 20-Yard-Linie und der Goal-Linie) mit zwölf Touchdowns gefährlicher denn je. Ein wichtiger Faktor könnte auch Running Back Jerick McKinnon werden. Der 30-Jährige ist in seiner zweiten Saison bei den Chiefs endlich verletzungsfrei geblieben und trug neun Touchdowns bei.

Philadelphia Eagles: Jalen Hurts hat seine Touchdown Passes während der Saison hauptsächlich auf seine beiden Wide Receiver verteilt. A.J. Brown (11) spielte nach dem Trade von den Tennessee Titans eine sehr gute Saison und DeVonta Smith (7) wurde seinem Ruf als einer der talentiertesten Passempfänger wieder gerecht. Dazu darf man nicht Tight End Dallas Goedert vergessen und natürlich auch Running Back Miles Sanders nicht, der zum ersten Mal in seiner Karriere die 1.000-Rushing-Yards-Marke knackte und elf Touchdowns erzielte. Die beste Waffe der Eagles wird aber wahrscheinlich ein Defensivspieler sein. Linebacker Haason Reddick hatte mit 16 Sacks einen absoluten Topwert in dieser Statistik erzielt (nur San Franciscos Nick Bosa war besser) und wird die Aufgabe haben, es Patrick Mahomes so schwer wie möglich zu machen.

Der Coach:

Kansas City Chiefs: Der 64-jährige Andy Reid ist nunmehr seit zehn Jahren Headcoach der Chiefs. Für Reid ist es eine Art Wiedersehen, er war 13 Jahre bei den Philadelphia Eagles in der gleichen Position und auch einmal mit den Eagles im Super Bowl (2005). Er ist der erste Coach in der NFL-Geschichte, der mit zwei verschiedenen Teams jeweils 100 Spiele gewinnen konnte.

Philadelphia Eagles: Für Nick Sirianni ist die Situation vollkommen anders. Der 41-Jährige übernahm die Eagles 2021, seine erste Saison als Headcoach in der NFL. Sirianni hat auch einen Bezug zu seinem Gegner. Er war vier Jahre bei den Chiefs in verschiedenen Assistenz-Positionen, unter anderem auch als Wide-Receivers-Coach.

Tageblatt-Tipp:

Es kommt alles auf den Gesundheitszustand von Kansas Citys Patrick Mahomes an. Die Buchmacher sind sich nicht ganz sicher und machen die Philadelphia Eagles zum hauchdünnen Favoriten. Die Eagles sind eine starke Truppe ohne große Schwächen und verdienen den Favoritenstatus. Aber wenn Mahomes vollständig fit ist, dann kann er die Buchmacher-Vorhersagen über den Haufen werfen.