Die Studentenvereinigungen der ACEL (2) / Heidelberg, ideale Umgebung für Luxemburger zum Studieren

Teil zwei heute unserer Serie über die in der ACEL zusammengeschlossenen Vereinigungen Luxemburger Studenten. Es geht wieder nach Deutschland, diesmal in eine, laut Insidern, Universitätsstadt par excellence. Nach Heidelberg, rund 250 Kilometer von Luxemburg-Stadt entfernt, wo der LHS („Lëtzebuerger Studenten zu Heidelberg“) sich und die Stadt am Neckar kurz vorstellt.

Wer würde nicht gern in der traditionsreichen Stadt Heidelberg studieren, dessen Namen schon an sich Grund genug bietet, um sich ein Studium in der historischen Studentenstadt vorzustellen? Die Studierenden sind umgeben von den Neckarwiesen und dem Philosophenweg, der zum Blick auf das Heidelberger Schloss verleitet, das von der Altstadt in Szene gesetzt wird. Eine ideale Umgebung zum Studieren ist also schon geschaffen. Doch wie gut ist ein Studium, wenn man es dann auch noch mit den richtigen Leuten genießen darf?

Der LSH („Lëtzebuerger Studenten zu Heidelberg“) ist ein Studentenverein mit einer sehr familiären und vertrauten Atmosphäre, dessen Hauptanliegen unter anderem die Vereinfachung des Einstiegs der Studienanfänger in ihren neuen Alltag ist.

Regelmäßig organisiert der LSH unterschiedliche Events, angefangen mit der Bienvenue, in der vor allem die neuen Studenten begrüßt werden sollen, über Quizabende, Rallyes und Sportveranstaltungen bis hin zum abschließenden Grillabend. Es ist also nicht zu viel versprochen, dass definitiv für jeden etwas dabei ist. Des Weiteren ist der LSH von einer großen Vielfalt geprägt, was sich vor allem durch die Teilnahme an verschiedenen Intercercles, am „De Studentenbal“ oder am „Tournoi de Noël“ auszeichnet. Wenn du also neben dem Studium auch gerne einmal eine Auszeit nimmst und das Studierendenleben in dem heimischen Heidelberg genießen möchtest, dann bist du genau richtig und wir würden uns freuen, dich im kommenden Semester bei uns begrüßen zu dürfen.

Auf unserer Internetseite lsh.lu findest du noch weitere Informationen rund um den LSH, der im Studienjahr 2024/25 sein 25. Jubiläum feiern darf. Wir freuen uns also auf ein Jahr voller Ereignisse und hoffen bezüglich des Jubiläums auch ehemalige Mitglieder demnächst begrüßen zu dürfen.

Heidelberg ist nicht deine Traumstadt? Auf acel.lu/cercles und in dem neuen „Guide du futur étudiant“ findest du ab dem 18. September viele weitere Städte und Fachbereiche.

Die ACEL und ihre Mitglieder Die „Association des cercles d’étudiants luxembourgeois“ (ACEL), 1984 gegründet, ist der Dachverband der luxemburgischen Studentenvereinigungen. Ihm gehören heute mehr als 10.000 Studierende in über 40 „Cercles“ an, hauptsächlich in Europa, aber auch in Nordamerika. Die ACEL ist damit die größte und wichtigste Studentenvertretung in Luxemburg. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der ACEL und ihrer Mitglieder stellen wir in den nächsten Wochen einige der „Cercles“ vor. Einen Überblick über die Studentenzirkel, die Städte und Fachbereiche gibt es auf acel.lu/cercles und im neuen „Guide du futur étudiant“, der am 18. September erscheinen wird. (mago)