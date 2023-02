Hier läuft Hunden das Wasser im Maul zusammen: Marjorie Huber hat in Düdelingen ein besonderes Feinkostgeschäft eröffnet, bei dem sich alles um die Vierbeiner dreht.

Beim „CoffiCook“ gibt es vielleicht (noch) nichts für Naschkatzen, doch Hunde kommen in Düdelingen voll auf ihre Kosten: Marjorie Huber betreibt seit Herbst 2021 ihre eigene Hundebäckerei. Die Leckereien für den besten Freund des Menschen fertigt sie allesamt selbst an. Mittlerweile sind in dem Geschäft über 20 verschiedene Sorten Leckerlis erhältlich, dazu auch Hygieneartikel für Tiere, Halsbänder und weitere Accessoires sowie Geburtstagskuchen für Hunde.

Marjories Stafford Bullterrier Coffi, nach dem auch der Laden benannt ist, hat die heute 40-Jährige aus Steinfort auf die Idee gebracht. Vor einigen Jahren erstickte der Hund fast an einem gekauften Leckerli, sodass Marjorie das Stück eigenhändig aus seinem Hals entfernen musste. Nach diesem Zwischenfall entschied sie sich dazu, dass der heute 7-jährige Coffi nur noch Selbstgemachtes zum Naschen bekommt.

Daraufhin hat sie verschiedene Rezepte ausprobiert. Coffi hat sich dabei als Produkttester versucht. Nach Karotte, Kokosnuss, ungesalzener Erdnussbutter usw. schmeckende Leckereien sind im „CoffiCook“ erhältlich. Es gibt aber auch Sorten mit Speck oder Roter Beete. Marjorie verwendet keinen Zucker, kein Salz und verzichtet auf künstliche Geschmacks- wie auch Konservierungsstoffe. Die Zubereitung der Leckerlis benötigt Zeit: Die Produktion von 1,5 Kilogramm nimmt 45 Minuten in Anspruch. Besonders beliebt seien die Sorten mit Speck, verrät die 40-Jährige. Für die Feiertage werden jeweils spezielle Hundekekse gebacken. Für den kommenden Valentinstag nächste Woche hat sie so zum Beispiel herzförmige Kekse im Sortiment.

Pfiffige Geschäftsidee

Ihre Tierärztin hat Marjorie dabei beraten, welche Zutaten Hunde essen dürfen und welche nicht. Bei der Recherche hat sie sich auch darüber informiert, wo es ähnliche Geschäftsideen bereits gibt. In Japan, in den USA oder auch in Frankreich existieren solche Läden bereits. Es folgte der Gang zur „Chambre de Commerce“ und Fortbildungen, damit sie lernte, ein Unternehmen aufzubauen. Die Handelsermächtigung erhielt sie 2018. Dann wurde sie zweimal schwanger und die Coronakrise nahm ihren Lauf. Erst danach hat sie sich nach Geschäftsräumlichkeiten umgesehen. In der Zwischenzeit hatte sie auf verschiedenen Märkten getestet, ob sich Kundschaft für ihr doch außergewöhnliches Unternehmenskonzept findet.

Coffi ist der Namensgeber der Feinkost-Boutique Foto: Editpress/Alain Rischard

Ihre Suche nach dem passenden Ladenlokal führte sie schließlich in die Düdelinger rue de la Libération: Mietpreis, Räumlichkeiten mit Küche, alles hat für sie gepasst. Dass sich das Geschäft nicht im Zentrum der Stadt befindet, stört sie nicht. Der Anfang sei schwierig gewesen, doch sie habe mittlerweile ihre Kundschaft. Mit der Bilanz ihres ersten Jahres zeigt sich Marjorie zufrieden: Die Nachfrage an ihren Produkten steige – und dies so stark, dass sie eigentlich jemanden einstellen müsste. „Ich sitze momentan zwischen zwei Stühlen“, erzählt die Unternehmerin. Sie muss laufend mehr produzieren. Noch lassen es die Zahlen jedoch nicht zu, dass sie sich Personal leisten könnte. Doch dass sie so viel Arbeit habe, sei ja eigentlich ein gutes Zeichen, findet die zweifache Mutter.

Marjorie hat sich für dieses Jahr viel vorgenommen. Zusätzlich zu dem Gebäck möchte sie Catering-Gerichte anbieten, die Hundebesitzer zu Hause einfrieren können. Außerdem auf dem Programm stehen der Glacis-Markt in Luxemburg-Stadt und im Sommer die Kunsthandwerksmärkte. Als weitere Idee kann sie sich vorstellen, Verkaufsautomaten in den großen Einkaufszentren aufzustellen, bei denen die Kunden schnell die eine oder andere Tüte mit Leckerlis kaufen können. Ende des Jahres soll das Angebot auf Leckerchen für Katzen ausgeweitet werden. Bevor es so weit ist, muss sich das „CoffiCook“ jedoch räumlich vergrößern, damit genügend Platz für die Produktpalette vorhanden ist.

Das Geschäft befindet sich etwas außerhalb des Düdelinger Zentrums Foto: Editpress/Alain Rischard