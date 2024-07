Luxemburg-Stadt / Hauptstadt in Regenbogenfarben: Am Donnerstag fand der „Luxembourg Pride Run“ statt

Ein klares Zeichen für Diversität und Inklusion setzen – das ist das Ziel des „Luxembourg Pride Run“, der am Donnerstagabend in der Hauptstadt stattfand. Nahmen bei der ersten Ausgabe im vergangenen Jahr 1.500 Menschen teil, gab es 2024 laut den Veranstaltern rund 3.500 Registrierungen. Mehr als 90 Firmen und Vereinigungen drückten mit ihrer Teilnahme ihre Unterstützung aus, darunter auch ein rund 20-köpfiges Team von Editpress, mit unter anderem Redaktionsmitgliedern des Tageblatt. Im Feierabend wurden Strecken von fünf oder zehn Kilometern zurückgelegt. Der „Luxembourg Pride Run“ von der Stadt Luxemburg und ING wird in Zusammenarbeit mit der Vereinigung „Rosa Lëtzebuerg“, dem „Centre LGBTIQ+ Cigale“ und der Organisation „Inspiring more sustainability“ (IMS) organisiert. (sas)

Die Editpress-Gruppe war mit einer großen Mannschaft vertreten