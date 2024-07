Dekoration / Hat jemand einen Weihnachtsbaum übrig? Luxemburger Hauptstadt sucht 20 große Tannen

Sie haben einen meterhohen Baum und haben sich daran sattgesehen? Dann hat der „Service parcs“ der Stadt Luxemburg eine gute Nachricht für Sie.

Gesucht werden laut einer Pressemitteilung vom Montag Nadelbäume zur Verschönerung der Hauptstadt während der Weihnachtszeit. Insgesamt 20 sollen es sein, zwischen acht und 20 Metern hoch. Neben der Höhe gibt es weitere Kriterien: „ein angemessenes Erscheinungsbild, das sich durch eine angemessene Dichte und Symmetrie auszeichnet, wobei in der Nähe keine anderen Bäume stehen dürfen“, heißt es in der Mitteilung.

Bis Mitte August können sich Baumbesitzer beim Parkdienst per Telefon (4796-3423) oder per E-Mail (parcdemande@vdl.lu, eventuell mit einem Foto des betreffenden Baumes) melden, um ihre Tanne fällen zu lassen. Ab Mitte Oktober werde der Dienst die Bäume kostenlos fällen und abholen, um sie an ihre neuen Stellplätze „an symbolträchtigen Orten der Hauptstadt“ zu bringen. Darunter befänden sich unter anderem die place d’Armes, die place Emile Mousel oder die place Joseph Thorn.