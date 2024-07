Luxemburg / Haschisch, Amphetamine und diverse Pillen: Polizei wird bei Hausdurchsuchung fündig

Bei einer Hausdurchsuchung in Beggen beschlagnahmte die Polizei am Montagabend unter anderem Amphetamine, diverse Pillen und Produkte aus Haschisch. Das geht aus dem Polizeibulletin vom Dienstag hervor. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Während einer Alkohol- und Drogenkontrolle in und um die Lokale in Ettelbrück stellte die Polizei am selben Abend laut Bulletin einen Mann, der eine kleine Menge Haschisch bei sich trug. Protokoll wurde erstellt. Außerdem hat die Polizei bei der Kontrolle eines Lokals in der rue Prince Henri diverse Tüten mit insgesamt rund 140 Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt.