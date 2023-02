Die Escher Harmonie Municipale will sich auch 2023 nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen

Auf eine schöne Zeit mit tollen Höhepunkten konnte die Präsidentin der 1871 gegündeten Escher „Harmonie Municipale“ bei der jüngsten Generalversammlung zurückblicken. Isabelle Boultgen musste nach ihrem ersten Jahr an der Spitze der Musikgesellschaft allerdings auch feststellen, dass es anfangs nicht immer leicht war.

Bei der Jahreshauptversammlung im Sitzungssaal der Gemeinde konnte Isabelle Boultgen Bürgermeister Georges Mischo, Gemeinderatsmitglieder, Vertreter des Interessenvereins, des „Syndicat d’initiative“, der „Biergaarbechtermusek“ sowie viele Musikanten und Musikantinnen begrüßen. Dabei hob sie zwei Höhepunkte hervor: Zum einen die Reise nach Dubai, auf der die HM Esch vor dem Luxemburger Pavillon der Expo2020 im vergangenen Februar gleich zwei Konzerte gab, zum anderen das Eröffnungskonzert im November 2022 zum 150. Jubiläum im Escher Theater, auf dem die zwei Welturaufführungen „Land of the Red Rocks“ und „Concerto for Wind Orchestra“ zu hören waren.

„Wir ruhen uns aber nicht auf den Lorbeeren aus, nach den Feierlichkeiten wird es zweifelsohne mit tollen Konzerten weitergehen“, so Isabelle Boultgen, die den Bürgermeister weiterhin um Unterstützung bat. Maryse Schanen ließ die 129 Aktivitäten des Musikvereins Revue passieren, darunter zehn Konzerte und etliche musikalische Ausgänge. Mit Stolz konnte sie den „Prix du mérite culturel 2022 de la Ville d‘Esch-sur-Alzette“, welcher der HM Esch im November in der „Arche“ in Villerupt verliehen wurde, verkünden.

Vincent Hick berichtete über die Aktivitäten des Jugendorchesters. Dem negativen Finanzbericht von Fernand Lanners wurde Entlastung erteilt. Claus Nehring, Gilbert Geschwindt und Alain Hecker gaben ihren Austritt aus dem Vorstand bekannt. Sie wurden durch die Neuzugänge Roberto Klecker, Jérôme Marquart und Jean Weiland ersetzt. Nach der Vorlage des Budgets für 2023 wurde der Jahresbeitrag auf 12 Euro festgelegt.

Viele positive Aspekte

2023 wird die HMEsch im März mit dem Galakonzert „Video Games“ im Escher Theater und der Enthüllung der neuen Fahne mit dem Umzug zum Escher Theater und der darauffolgenden akademischen Sitzung aufwarten. Zu den weiteren Auftritten zählen das Konzert in der Philharmonie im Juni, das „Birthday Music Festival“ im Juli oder das Abschlusskonzert zu den 150. Jubiläumsfeierlichkeiten „HM Esch goes Beethoven“, im Escher Theater im November. Auch das Jugendorchester wird mit einigen Konzerten aufwarten, wie Vincent Hick mitteilte. Die HM Esch zählt 164 aktive Mitglieder, davon 74 im Jugendorchester sowie 38 Kinder und Jugendliche, die noch nicht im großen Orchester mitwirken.

Für Daliah Scholl, Präsidentin des Organisationskomitees, ist die Zusammenarbeit bisher gut gelaufen, es gab viele positive Aspekte. Sie wies auf die extra für die 150 Jahre HM Esch entworfene „Cuvée spéciale“ hin und dankte allen Sponsoren. Bürgermeister Georges Mischo sprach allen Ehrenamtlichen, ohne die es in vielen Vereinen nicht weitergehen würde, ein Bravo aus. Die Harmonie Municipale sei ein Aushängeschild für die Stadt Esch und auch über die Grenzen hinweg bekannt. Das geplante Kulturzentrum werde sicher nicht vergessen, es wird auf der „Rout Lëns“ oder im „Quartier Esch“ seinen Platz finden, so Mischo. Marc Thill von der UGDA überreichte die Abzeichen für zehn, 20, 50 bzw. 70 Jahre Mitgliedschaft an zehn Mitglieder, derweil die HM Esch einige ihrer langjährigen Mitglieder mit dem Silber- und Goldabzeichen, einer Uhr oder Einkaufsgutscheinen beschenkte.

Der neue Vorstand der HM Esch setzt sich zusammen aus: Präsidentin Isabelle Boultgen, Sekretärin Maryse Schanen, den Vizepräsidenten Charles Adam und Jos Ciatti, den Beisitzenden Martine Lanners, Désirée Pianon, Kiara Flammang, Vincent Hick, Monique Konnen, Viviane Zoller, Fernand Lanners, René Marx, Carmen Rasquin und Loriana Stocchi sowie den Neuzugängen Roberto Klecker, Jérôme Marquart und Jean Weiland. Maryse Lallemand ist für die Vorstellung verantwortlich, Alain Bartoli ist der Fotograf und Webmaster. Dirigent ist Jean Thill, Véronique Bernar leitet das Jugendorchester. Der Musikverein zählt 1.018 zahlende Mitglieder.