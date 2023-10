Während in Esch der „Monster Walk“ tobte, gönnte sich auch Düdelingen einen Horror-Spaß am Samstag. Allerdings nicht in Form eines Umzugs, sondern als künstlerische Bespaßung, der den samstäglichen Shopping-Bummel aufpeppen sollte. Kunstblut und Dracula-Zähne kamen bei „Halloween in Dudelange“ unter dem grauen Himmel zwar besonders gut zur Geltung – allerdings sorgte der Regen leider auch dafür, dass nicht ganz so viel los war.

Die Aktivisten und Organisatoren vom Geschäftsverband, von der Stadt und vom Geschäft „Les coffres à papillons“ ließen sich die Laune aber nicht vermiesen – sondern machten gruselige Miene zum Spiel.