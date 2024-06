Kultur-News / „Häppcheweis“: Was die Luxemburger Kulturszene bewegt

Was bewegte die Kulturszene diese Woche? Und welche Veranstaltungen sollte sich das Publikum nicht entgehen lassen? Das Tageblatt fasst die wichtigsten Fakten zusammen und stellt ausgewählte Events vor.

Zitat der Woche

D’Helene Weigel, nodeems de Präis benannt ass, huet 50 Joer als Schauspillerin an als Theatermaacherin den europäeschen Theater ausgemaach a gepräägt. Wann ech just e Brochdeel vun deem dierf zur Zeen bäidroen, wier ech scho méi wéi glécklech. Sou e Präis seet engem, datt déi ganz Aarbecht, déi een an dës verréckt Konschtform stécht, gesi gëtt – an sou e Kompliment deet immens gutt Max Gindorff, luxemburgischer Schauspieler, der diese Woche mit dem Theaterpreis „Helene Weigel“ ausgezeichnet wurde

Arts visuels: l’état des lieux est prêt

En juin 2022, les Arts visuels furent la quatrième discipline artistique à connaître ses assises sectorielles et à être examinée par un expert externe (en l’occurrence Vincent Crapon). Le ministère de la Culture vient de publier l’état des lieux, un document de 156 pages qui dresse un panorama complet du secteur. On y trouve notamment le compte rendu de deux tables rondes – sur les évolutions récentes et futures de l’écosystème artistique et la rémunération des artistes en arts visuels – qui s’étaient tenues alors, ainsi qu’un relevé de tous les acteurs du secteur (musées, galeries, associations, résidences, prix, mécénat, etc.). Dans le document téléchargeable sur le site du ministère, on peut par exemple y découvrir aussi bien la surface d’exposition, le budget de fonctionnement que le nombre de salariés d’une institution comme le Mudam.

Dans sa préface, le ministre de la Culture, Eric Thill, se dit notamment conscient du défi de la rareté d’ateliers à des tarifs abordables et renvoie au futur tiers-lieu qui ouvrira à la Villa Louvigny à l’horizon 2028. Il dit aussi être en dialogue avec les fédérations de la scène artistique pour mettre en place un système de „rémunérations justes et équitables [pour permettre] aux professionnels de vivre décemment de leur travail“. „Nous devons repenser la relation au public, notamment au non-public, de toutes les disciplines culturelles“, dit-il encore. „Je veux mieux comprendre pourquoi beaucoup de gens ont encore du mal à saisir la très riche offre culturelle du pays et abolir peu à peu toutes ces peurs qui font encore craindre de franchir le seuil des musées, des centres d’art ou des expositions.“

Zahl der Woche

40.821.164 C’est en euros et en 2022, le montant total des aides versées par le ministère de la Culture au secteur des arts visuels, comme on le lit dans l’état des lieux publié cette semaine. Ils se répartissent en paiements aux instituts culturels (46,06%), en conventions (41,39%), en dotations (12,26%), en subsides (0,24%) et en bourses (0,05%). Cela constitue 26,77% du total des dépenses du ministère de la Culture pour les différents domaines artistiques. En 2022, 53 artistes professionnels indépendants ont reçu des mesures de soutien du ministère pour un montant total de 530.422 euros.

VORTRÄGE Lesbisch sein unterm Naziregime und in Luxemburg

Das Escher Musée de la Résistance et des Droits Humains (Place de la Résistance) lädt ein: Am Mittwoch, dem 3. Juli ab 19.30 Uhr, sind die Historikerin Kirsten Plötz und die Soziologin Enrica Pianaro zu Gast. Konzentriert sich Plötz auf das Schicksal lesbischer Frauen während des Naziregimes, untersucht Pianaro den lesbischen Aktivismus in Luxemburg der vergangenen 50 Jahre. In zwei Konferenzen in deutscher und französischer Sprache erhält das Publikum somit Einblicke in bisher wenig erforschte Geschichten. Der Abend findet im Rahmen der Sonderausstellung „Victimes oubliées“ über die Verfolgung von Minoritäten im Zweiten Weltkrieg statt. Die Teilnahme bedarf einer Reservation via mnr.lu. Kleiner Cliffhanger am Ende: Wer mehr über Pianaros Recherche wissen will, kann sich während der Pride Week (6.-14. Juli) auf ein Interview mit der Soziologin im Tageblatt freuen.

AUFRUF Chantal Maquet: „Send your dog pic“

Wollten Sie schon immer ein Gemälde von Ihrem Hund oder gar Ihrem ganzen Rudel haben? Die luxemburgische Künstlerin Chantal Maquet könnte Ihnen diesen Traum bald erfüllen: Für ihre nächste Schau „#BFF“ ist sie auf der Suche nach Hundefotos – mit oder ohne Halter*innen. Einziges Kriterium ist die Form: Die Tiere sollen auf den Fotos klar erkennbar sein; wer Bilder aus dem Familienalbum abfotografiert, muss zudem darauf achten, dass das Bild nicht glänzt. Maquet, die international ausstellt und als feministische sowie anti-rassistische Künstlerin gilt, trifft nach dem Einsendeschluss am 5. Juli eine Auswahl und interpretiert die Motive nach Belieben. Die Gemälde stehen später in der Reuter Bausch Art Gallery zum Verkauf (vermutlich nichts für Geringverdienende – die Preise für Maquets Kunst bewegen sich in der Regel im vierstelligen Bereich); die entsprechende Ausstellung ist für September geplant. Sie wollen sich beteiligen? Schicken Sie Ihre Fotos per Mail an: info@reuterbausch.lu.

POLITIK Förderung der Museen

Die luxemburgische Museumslandschaft verbessern, erneuern und diversifizieren: Das will das Kulturministerium mit der jährlichen Vergabe von Hilfsgeldern für Museumsprojekte erreichen. 2024 sind dafür 100.000 Euro vorgesehen, wie das Ministerium diese Woche mitteilte. Förderungswürdig sind nur etablierte Museumseinrichtungen mit festem Sitz und minimalen Öffnungszeiten; die Verantwortlichen alternativer Ausstellungskonzepte gehen leer aus. Diejenigen, die die Bewerbungskriterien erfüllen, können ihre Projektdossiers noch bis zum 29. September per Mail an appels@mc.etat.lu einreichen und auf bis zu 25.000 Euro pro Projekt hoffen.

FESTIVALS Sirenen in der Hauptstadt, „Made in Luxembourg“ in Differdingen

Heute Abend, dem 29. Juni, kommen Musik- und Festivalfans in Luxemburg gleich doppelt auf ihre Kosten: Rund um die Abtei Neumünster in Luxemburg-Stadt findet ab 15 Uhr das jährliche Festival „Siren’s Call“ statt; auf der „Maartplaz“ in Differdingen steigt um 17 Uhr das Musikfest „Made in Luxembourg“. Beim „Siren’s Call“ erwarten das Publikum unter anderem Bombay Bicycle Club, Francis of Delirium und Foreigners sowie viele weitere Acts, verteilt auf sechs Bühnen. In Differdingen liegt der Schwerpunkt hingegen – der Name verrät es schon – auf Musik aus Luxemburg. Auf der „Maartplaz“ treten auf zwei Bühnen neben anderen Musiker*innen die Sängerinnen Irina (Singer-Songwriterin), Krick (Pop) und Nicool (Hiphop) auf. Auch Bands wie Seed To Tree (Folk-Pop) sowie der Rapper Corbi (Hiphop) sind vertreten. Die kompletten Programme und weitere Infos zu beiden Festivals gibt es unter sirenscall.lu beziehungsweise auf differdange.lu.

ART Pavillon de Venise, acte II

On le sait, le pavillon luxembourgeois à Venise, dédié à l’art sonore et à la performance, a fait le choix du concept fort et d’un contenu non immédiatement identifiable. Ou pour le dire autrement, ce n’est que petit à petit, par l’intermédiaire de quatre résidences et autant de performances d’artistes étrangères, que l’espace pensé par Andrea Mancini et Every Island va peu à peu se charger de sens. L’acte II du projet „A comparative act“ vient d’être lancé avec l’arrivée de l’artiste-chercheuse française Célin Jiang, qui se propose d’explorer les esthétiques du transcendantalisme numérique et de l’opulence rococo. Sa résidence se conclura par deux performances immersives intitulées „Trans Techno Rococo“, activées par l’avatar de l’artiste, Bisou Magique (Qiànqiàn).

PERFORMANCE Callibari: de l’encre et des cordes

Le Rainbow Center, centre de la culture queer, accueille en ses locaux une exposition du collectif Callibari, basé à Amsterdam. Ce collectif propose une fusion originale de la calligraphie et du Shibari, art japonais du bondage consistant à suspendre par des cordes une personne. L’exposition consiste en une douzaine de travaux calligraphiques visibles jusqu’au 29 octobre, une performance avec le modèle Kim Jones, le 29 juin à 19h et, pour finir, un workshop pour débutants le 14 septembre. Adresse: 19 rue du St-Esprit, Luxembourg.