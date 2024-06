Kultur-News / „Häppcheweis“: Was die Luxemburger Kulturszene bewegt

Was bewegte die Kulturszene diese Woche? Und welche Veranstaltungen sollte sich das Publikum nicht entgehen lassen? Das Tageblatt fasst die wichtigsten Fakten zusammen und stellt ausgewählte Events vor.

Zitat der Woche

Tom Hecker, besser bekannt als Dragkünstlerin Tatta Tom Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

Ech géif d’Tatta Tom gären an eng Réi stelle mat enger Prinzessin, enger Hex oder engem Champignon, wou schwätzt: Et ass eng Konschtfigur, et ass eng Märchefigur. Se huet en Hirschgewei – et ass méi onwarscheinlech, e Mënsch ze gesi mat engem Hirschgewéi wéi ee mat bloen Hoer. Tom Hecker, Dragkünstler, im Streitgespräch mit ADR-Politiker Tom Weidig, der Tatta Tom bezichtigt, Kinder zu indoktrinieren

Zahl der Woche

98 Personen erhielten im Rahmen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag eine Ehrenmedaille für ihr langjähriges Engagement im Kultursektor

Foto: MCULT

OPERETTE Rundtischgespräch „Wien huet d’Box un an der lëtzebuergescher Operett?“

Foto: Laurent Sturm

Zuerst wird diskutiert, dann gesungen und getanzt: Die Operette „An der Schwemm“ gibt im Zuge des „Festival de Wiltz“ (24. Juni bis 19. Juli) Anlass zum Rundtischgespräch „Wien huet d’Box un an der lëtzebuergescher Operett?“ und zur Wiederaufführung des Musiktheaters – dem bisher einzigen, das von einer luxemburgischen Musikerin Lou Koster komponiert wurde. Die sozialkritische Operette entstand 1922 in Zusammenarbeit mit Batty Weber und verwandelte das Schwimmbad kurzerhand zum Schauplatz der Gleichberechtigung der Frau. Die Komponistin Tatsiana Zelianko interpretierte das Werk 2024 neu. In dem Kontext diskutiert sie am 29. Juni ab 18.00 Uhr mit Germaine Goetzinger (Historikerin), Jonathan Kaell (Dirigent), Danielle Roster (Musikwissenschaftlerin) und Andreas Wagner (Tenor) über die Rollenverhältnisse in verschiedenen Kulturgenres und der Gesellschaft. Das Publikum erwartet im Rittersaal im „Château de Wiltz“ zudem ein historischer Exkurs zurück in die Zeiten von Dicks, in dessen Operetten Männer die weiblichen Rollen übernahmen. Das Gespräch ist auf Luxemburgisch, eine Anmeldung obligatorisch. Im Anschluss geht es weiter ins Schwimmbad: Um 20.30 Uhr ist „An der Schwemm“ im Amphitheater zu sehen. Weitere Infos unter festivaldewiltz.lu.

CULTURE Chantier en vue aux Rotondes

Foto: Editpress/Julien Garroy

L’année 2024/25 aux Rotondes sera marquée par le lancement de quatre années de travaux, pilotés par les architectes Lisi Teisen et Rolf Giesler, déjà actifs par le passé sur le site. Ils s’accompagnent d’une adaptation de la programmation. Des améliorations seront apportées à la Rotonde 1, au Pavillon central et au Parvis. Mais c’est surtout la Rotonde 2 qui va être réaménagée, avec un espace central utilisé uniquement en demi-lune, avec des espaces dits „box in the box“ superposés, tandis que l’autre partie resterait, authentique et brut, offrant la possibilité d’organiser diverses activités de type „plein air“, en intérieur.

Pendant ces travaux, une offre culturelle sera maintenue. „Une des lignes directrices est notre côté alternatif, c’est un élément de notre identité que nous avons toujours soigné et que nous essaierons de préserver“, a déclaré le directeur des lieux Steph Meyers à l’occasion de la présentation du programme de la nouvelle année. Les concerts sont le volet de programmation qui sera à priori le moins impacté en 24/25, la salle du Klub pouvant rester ouverte toute la saison. C’est surtout le département Arts visuels qui va devoir innover, dès lors que la galerie ne sera plus accessible à partir de la fin 2024. Il est prévu d’explorer des supports insolites, comme le mur le long de la Rocade ou un pilier de l’ancienne passerelle qui menait vers la gare. Et le chantier sera, lui aussi, imaginé comme lieu d’exposition géant.

Le début de saison permettra encore de profiter des espaces de la Rotonde 1 pour organiser le „Super Maart“ et le „Game On“, avant de ne plus être disponible. Sa grande salle accueillera son dernier événement fin novembre avec un concert dans le cadre des „rainy days“. Et, dès que la Rotonde 1 ne sera plus accessible, la programmation des spectacles se fera principalement dans la Black Box. Les ateliers pour tous les âges, de même que l’offre de formations, continueront à un rythme régulier tout au long de la saison. Le festival PICelectroNIC deviendra hors les murs, tandis que l’idée de créer une bibliothèque itinérante avec une belle collection de livres augmentés, devenue une spécialité des Rotondes et du festival „Fabula rasa“ (qui n’aura pas lieu cette année) s’en trouvera exaucée.

Les Rotondes veulent approfondir leur implication sur le plan social et inclusif. Le parcours sonore „Empty Nest“, dans le quartier de Bonnevoie, combinant travail artistique et aspect social, sera lancé fin septembre. Last but not least, après démontage de la cuisine et du comptoir extérieur de la buvette, un nouveau concept de restauration en continu sera proposé.

ARCHITECTURE Vers un musée de l’architecture

Foto: Editpress/Hervé Montaigu

S’est fait le relai du constat partagé par les deux associations d’archivstes, le VLA et l’ALBAD, dans le cadre de la consultation publique relative à la loi modifiée du 17 août 2018, du manque criant d’un lieu de stockage et de conservation pour les maquettes d’architectes. Dans une question parlementaire, la députée ADR Alexandra Schoos s’en est fait le relais, demandant au ministre de la Culture, Eric Thill, s’il était en projet de créer un musée de l’architecture relevant de l’Etat, comme il en naît dans les pays européens durant les dernières décennies. Pour l’heure, le Luxembourg Center for Architecture (LUCA) basé à Clausen, garde des documents, dessins, plans et autres matériels en lien avec l’histoire de l’architecture au Luxembourg.

Dans sa réponse, Eric Thill n’apporte guère de clarté. Il rappelle que la création d’un „Centre national de l’architecture“ figure au plan de développement culturel 2018-2028 et que le budget du LUCA est pour cette raison passé de 163.000 à 360.000 euros en 2024. Le ministère se dit ouvert à la discussion avec le LUCA pour qu’il devienne ce centre. Eric Thill souligne également que l’Etat conserve aussi les maquettes, dessins et plans des bâtiments publics qui sont en cours de numérisation et qui sont régulièrement versés aux Archives nationales, dans le cadre d’un contrat de dépôt avec le „Lëtzebuerger Architektur Musée“ (LAM) créé en 2014.

ART CONTEMPORAIN Appel aux artistes

Foto: Archives Editpress/Julien Garroy

Le Cercle artistique de Luxembourg (CAL) lance aux artistes des divers domaines relevant des arts visuels – arts plastiques, graphiques et arts appliqués –, un appel à participation au Salon du CAL 2024 qui se déroulera du 2 au 17 novembre 2024 au „Tramsschapp“ à Luxembourg-ville. Les artistes intéressés doivent remettre au jury trois œuvres récentes, qui doivent n’avoir jamais été exposées ou montrées sur les réseaux sociaux, ni au Luxembourg ni à l’étranger. La remise du dossier implique un droit d’inscription de 25 euros. Un jury international sélectionnera les œuvres autorisées à participer à ce salon et à concourir pour l’obtention du prix Pierre Werner 2024, doté de 5.000 euros. L’inscription se fait par voie électronique (voir sur www.cal.lu) jusqu’au 28 août 2024.

KULTURPOLITIK Dauerausstellung zur Sprachenvielfalt geplant

Quelle: MCULT

Kulturminister Eric Thill (DP) sucht Inspiration im Ausland: Auf Einladung der französischen Botschaft besuchte er die „Cité internationale de la langue française“ (Cité) in Villers-Cotterêts – ein Kulturzentrum, das sich der französischen Sprache und frankofonen Kulturen widmet. Warum das für Thill interessant ist? Die Regierung plant eine Dauerausstellung zur Sprachenvielfalt in Luxemburg. Angedacht ist eine „attraktive, lebendige, vielseitige, interaktive und lehrreiche“ Schau, heißt es in der Pressemitteilung zu Thills Visite. Ein Beispiel dafür gibt es auch in Luxemburg: Letztes Jahr präsentierte das „Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch“ die Wanderausstellung „D’Lëtzebuerger Sprooch(en)“ über die Präsenz unterschiedlicher Sprachen in Luxemburg. Audiovisuelle und interaktive Elemente wechselten sich ab. Inwiefern die Ausstellung in die Überlegungen der Regierung hineinfließt, ist unbekannt. Von der Cité ist Thill jedenfalls begeistert: „Der Besuch hat uns in unserem Vorhaben bestärkt, eine Dauerausstellung über die luxemburgische Sprache und Luxemburgs einzigartige Sprachsituation, seine Geschichte und seine Zukunft zu konzipieren, die Besucher aller Altersgruppen dazu einlädt, unser lebendiges Erbe und seine Bedeutung für unsere Gesellschaft zu erkunden“, wird er in der Pressemitteilung zitiert.