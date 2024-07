Polizei / Hände hoch oder ich … spritze?!

Verfolgungsjagden und Schießereien in oder auf rollenden Fahrzeugen sind den meisten Menschen wohl aus diversen Hollywood-Filmen bekannt. Wie mag sich das in Wirklichkeit anfühlen? Ein Autofahrer hat am Freitag möglicherweise zumindest eine kurze Ahnung davon bekommen. Gegen 19:30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein: Ein Motorradfahrer hatte in der Route d’Arlon in Luxemburg-Stadt während der Fahrt mit einer Schusswaffe auf einen Pkw gezielt, wie aus dem Polizeibericht vom Samstag hervorgeht. Die Polizei leitete daraufhin umgehend eine Fahndung ein und konnte den betreffenden Motorradfahrer ausfindig machen und stoppen.

Wie sich letztendlich herausstellte, handelte es sich bei der vermeintlichen Schusswaffe nicht um eine echte Waffe, sondern um eine Wasserpistole. Diese wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, und die Polizisten verfassten ein Protokoll.