Manche Menschen sind nicht ansprechbar, bis sie ihren morgendlichen Kaffee getrunken haben. Umso mehr erstaunt die Tatsache, dass es im Großherzogtum praktisch keine reinen Kaffeebars gibt. Der „Kesselbetrib“ im 1535° Creative Hub in Differdingen bietet da sicherlich eine Ausnahme.

Im 1535° Creative Hub, wo sich täglich hunderte kreative Köpfen treffen, wird vermutlich viel Kaffee getrunken. Das dachten sich Jacques Mossong und Mauro Fiermonte auch, als sie auf der Suche nach einem Platz für ihre Kaffeebar waren. „Wir haben uns spontan mit unserer Idee bei der Gemeinde beworben, aber nicht wirklich damit gerechnet, dass wir den Zuschlag erhalten. Umso mehr haben wir uns gefreut, als wir vor rund einem Jahr eröffnen konnten“, sagt Jacques Mossong. Lediglich den alten Namen ,Kesselbetrib‘ mussten sie übernehmen. Bei allem anderen habe die Gemeinde ihnen freie Hand gelassen, erklärt der 33-Jährige.

„Der Unterschied zwischen den internationalen Kaffee-Ketten und uns liegt in der Qualität. Wir verwenden nur beste Qualität. Unsere Bohnen wurden fair gehandelt und in Luxemburg geröstet. Hierzulande fehlt meiner Meinung nach diese gute Kaffeekultur, wie es sie zum Beispiel in Österreich gibt. Dort habe ich meine Barista-Ausbildung gemacht und die Liebe zum Kaffee erst richtig entdeckt“, sagt Mossong.

Trotz Pandemie

Anfangs durften die beiden Baristas wegen der Pandemie nur „Coffee to go“ anbieten, was dem Erfolg jedoch keinen Abbruch tat. Mittlerweile zählt der „Kesselbetrib“ viele Stammkunden, die ihren Kaffee auch vor Ort genießen können. Die Kaffeebar erstreckt sich über zwei Etagen. Gemütliche Sofas laden zum Verweilen ein. An den weißen Wänden hängen vereinzelte Kunstwerke. „Wir wollen jeden Monat einem anderen Künstler die Gelegenheit bieten, seine Werke bei uns auszustellen“, sagt Mossong. Zurzeit sind die Fotos der luxemburgischen Künstlerin Martine Pinel zu sehen.

Besonderes Markenzeichen der beiden Baristas ist die sogenannte „Latte Art“. Mit geschäumter Milch werden dabei verschiedene Muster auf die unterschiedlichen Kaffeezubereitungen gezaubert. Kunst aus Milchschaum sozusagen.

Zusätzlich zu den verschiedenen Kaffeevariationen werden frische Backwaren sowie vegetarische und vegane Speisen angeboten. Die Preisspanne erstreckt sich zwischen 2,50 Euro für einen Espresso und 3 Euro für einen Cappuccino. Eine warme Schokolade kostet 3,50 Euro. Geöffnet ist von montags bis freitags von 7.30 bis 18.00 Uhr und samstags von 9.00 bis 16.00 Uhr. Zudem besteht die Möglichkeit, den „Kesselbetrib“ abends für Events zu buchen.