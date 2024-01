Die Weihnachtseinkäufe sind vorbei, der Winterschlussverkauf ist eingeläutet. Der offizielle Zeitraum der „Solden“ erstreckt sich vom 2. Januar bis einschließlich Samstag, 27. Januar. In dieser Periode dürfen die Einzelhändler ihre Waren mit deftigen Preisnachlässen verkaufen. Am ersten verkaufsoffenen Sonntag im Januar blieb der erwartete Kundenandrang in einem der Einkaufszentren allerdings aus.

Beim Wort „Solden“ in Kombination mit einem verkaufsoffenen Sonntag denken viele Leute an proppenvolle Läden. In einem traditionsreichen Einkaufszentrum in Bartringen blieb der Ansturm am Sonntag allerdings aus. Über die Ursachen kann man nur spekulieren. In den langen Fluren war die Kundschaft überschaubar, genauso wie an den großen Verkaufsständen, die mit Schildern „Solden“ – „10, 20, 30, 40 oder 50%“ geschmückt waren.

In der „Maroquinerie du Passage“ im besagten Einkaufszentrum beschreibt Noémie, eine langjährige Verkäuferin, einen sehr schlechten Winterschlussverkauf. Sie habe noch in keinem Jahr so wenige Kunden gezählt wie jetzt. In den Jahren zuvor – die Verkäuferin ist seit über 15 Jahren im Einzelhandel tätig – seien die „Solden“ vom ersten Tag an progressiv gut verlaufen. Dieses Jahr sei dem nicht so. Händler, die das Gegenteil behaupten, würden die Realität verdrängen, so Noémie. Dem Einzelhandel gehe es global sehr schlecht.

Sie vermutet, dass der Onlinehandel erheblich dazu beitrage, den Einzelhandel massiv auszubremsen. Sehr häufig erlebe sie, dass Kunden die Ware vor Ort begutachten, um dann später zu erfahren: „Wir schauen uns nur um und bestellen online.“ Einen Umsatzrückgang beobachtet die Fachverkäuferin vor allem bei Handtaschen. Reisekoffer seien hingegen sehr gefragt. Man habe sogar das Sortiment an Koffern vergrößert.

Verkaufsoffene Sonntage schwach frequentiert

Bei Freelander’s Sportsfashion zeigt sich die Hauptverkäuferin zufrieden über den Winterschlussverkauf. Dieser sei über die Woche hinweg gut angelaufen. Der verkaufsoffene Sonntag könne aber durchaus abgeschafft werden, meint sie. Der Andrang am Sonntag, auch an anderen verkaufsoffenen Sonntagen, sei einfach zu gering. Die besten Umsätze verzeichne man derzeit auf Winterfunktionskleidung, insbesondere für das Reiseziel Lappland, das dieses Jahr sehr begehrt sei. Auch merke man, dass sich die angekündigte Kältewelle positiv auf den Umsatz auswirke. Die Leute wollten warme Kleidung und Handschuhe, demnach sei man mit dem Winterschlussverkauf bisher zufrieden, so die Verkäuferin.

Schuhe sind noch reichlich vorhanden Foto: André Feller Vielfältiges Angebot Foto: André Feller

In einem Parfümgeschäft war das Fazit des Verkaufspersonals ebenfalls gemischt. Der verkaufsoffene Sonntag sei nicht rentabel gewesen, der Auftakt der „Solden“ hingegen schon. Dennoch sei der Umsatz nicht vergleichbar mit jenem aus der Vorweihnachtszeit.

Und wie reagieren die Kunden? Sarah aus Mamer vertritt die Meinung, die besten Geschäfte würde man erst ab der zweiten Hälfte des Winterschlussverkaufs machen. Sie sei heute nur hier, um sich umzusehen, würde in ein oder zwei Wochen aber noch mal zurückkommen, wenn die Preisnachlässe noch besser seien. Bei so wenig Kundenandrang würden die Preise schnell purzeln, so die Prognose dieser Kundin.

Eléna und ihr Ehemann Victor aus Düdelingen hatten Glück beim Winterschlussverkauf: „Wir konnten zwei Paar Winterschuhe mit 40 Prozent Nachlass ergattern“, freut sich Elena. Das sei schon ein gutes Geschäft gewesen. Sicherlich hätte man in den kommenden Wochen noch günstiger kaufen können, doch das Risiko sei zu groß, dass die Schuhe dann ausverkauft wären.

Wie sich der Winterschlussverkauf nun in den kommenden Tagen entwickeln wird, ist jetzt noch nicht absehbar. Die Händler hoffen auf einen baldigen Aufschwung.