Momentan auf Staatsvisite in Lettland: Großherzog Henri

Großherzog Henri hat im Rahmen der Staatsvisite in Lettland zum Umgang in der „Maison du Grand-Duc“ Stellung genommen.

„Ich bin mit Premierminister Xavier Bettel in einem regelmäßigen Austausch“, sagt Großherzog Henri während eines Treffens mit den die Staatsvisite begleitenden Journalisten. „Es gibt keine größeren Probleme.“ Großherzog Henri widerspricht demnach einem Artikel des Lëtzebuerger Land, in dem von einem Bilanztreffen mit Premierminister Xavier Bettel die Rede war, bei dem unter anderem auch über den Umgang der „Maison du Grand-Duc“ mit dem Personal gesprochen werden soll. „Es ist nicht alles richtig, was im Land steht“, sagt Großherzog Henri und spricht von „Spekulationen“, die im Artikel aufgegriffen worden wären.

Es sei klar, dass mit einem neuen Konstrukt wie der „Maison du Grand-Duc“ auch regelmäßig Anpassungen vorgenommen werden müssten. „Da muss man mit der Zeit gehen“, so Luxemburgs Staatschef abschließend.

Das Staatsministerium war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.