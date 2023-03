Der vor 110 Jahren gegründete Turnverein „Espérance Esch“ lud neulich zu seiner Jahreshauptversammlung in die Escher Sporthalle ein. Präsidentin Tessy Alesch begrüßte neben Bürgermeister Georges Mischo und Schöffe Christian Weis den Vertreter der FLGym, David Holbrechts.

„Auf sportlicher Ebene muss ich die Leistungen der Cheerleaders Sweet Teens und Sweet Devils besonders hervorheben. Sie belegten 2022 bei der All Summer Level Competition in Düsseldorf jeweils den zweiten Platz in ihren Kategorien. Unsere zwei Kunstturnerinnen Lola Schleich und Iris Sousa Da Costa haben den Nationalkader verletzungsbedingt verlassen und werden später mit einem Geschenk für ihre sportlichen Leistungen geehrt“, so Alesch.

Mit seinen 550 Mitgliedern im Alter von sechs Monaten bis 75 Jahren ist es der größte Turnverein des Landes. Ein Zuwachs von 274 neuen Mitgliedern konnte verzeichnet werden. Zu den nächsten Ereignissen zählen die traditionelle Gala „Welcome to NYC“ am 11. Juni, abends um 19.30 Uhr, und am 12. Juni, mittags um 15.30 Uhr, in der Escher Sporthalle sowie der „Bonaria Cup“ im Juli 2023, wie Tessy Alesch weiter erklärte.

Den Jahresbericht legte Sekretär Jérôme Litt vor, den der Kassenlage Eric Muhovic. Nicht weniger als 482 Aktivitäten wurden im Jahr 2022 festgehalten. Bei der Neuwahl des Vorstandes wurden die Mitglieder Gilles Foucteau, Nathalie Felten, Pascal Staus und die Präsidentin Tessy Alesch wiedergewählt. Nathalie Schmal gab ihren Posten auf. Zwei Posten sind noch zu vergeben. 39 Trainerinnen und Trainer sind für die Kategorien Maman et bébé, Talent Pool, Sweet Teens, Just Dance 3-11 Jahre, Funky Burlesque 18+ & Ragga Dancehall 12, Hip-Hop 6-13 Jahre, Volleyball, Espoirs 9-13 Jahre Level 1 und 2, Urban Dance Mixte 8-12 Jahre, Zumba, Sweet Angels, Minis 6-9 Jahre, „Adultes féminins und masculins“, Talent Pool, „Sophrologie“, Minis 6-9 Jahre, Urban Dance Mixte 8-12 Jahre, „Renforcement musculaire Adultes“, Minis 3-5 Jahre, Sweet Teens, Just Dance 3-11 Jahre, Modern Dance Adultes, Pilates, Sweet Devils, Yoga, Trampolin oder Aqua-Gym verantwortlich.

Die Kassenprüferin Danielle Welter-Goergen gab den beiden Kassenberichten die nötige Entlastung. Der Jahresbeitrag von 10 Euro wurde vom Vorstand angenommen. Für zehn Jahre treue Mitgliedschaft wurden sieben Personen, für 15 und 20 Jahre jeweils ein Mitglied, für 25 Jahre zwei Mitglieder und für 35 Jahre Stefania Sciamanna beschenkt. Der Vertreter der FLGym, David Holbrechts, überreichte ein Abzeichen für zehn, 20 und 30 Jahre FLGym-Mitgliedschaft an zehn Turnerinnen und Turner. Die Turnerinnen der Cheerleaders Sweet Teens und Sweet Devils als auch die zwei ehemaligen Kunstturnerinnen Lola Schleich und Iris Sousa Da Costa wurden sowohl von der FLGym als auch vom Verein ausgezeichnet. David Holbrechts wünschte dem Turnverein noch tolle Resultate für 2023.