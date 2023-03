Trotz miesen Wetters war die Stimmung am Samstag im „Ellergronn“ richtig gut. Grund dafür waren ein berühmter Hase – und ein paar verrückte Hühner.

Um bei den Kindern bereits Vorfreude auf Ostern zu wecken, veranstaltete das „Syndicat d’initiative“ im Escher Ellergrund am Samstag die zweite Auflage der „Ouschtereeërsich“. Kinder im Alter von bis neun Jahren konnten dort Ostereier suchen und Ateliers besuchen, wo sie Eier färben konnten. Für Stimmung sorgten die Mitglieder des Faschingsclubs „Zackeg Hénger“, die in Hühnerkostümen Schoko-Eier an die Kinder verteilten. Der Erlös der Ostereiersuche ging als Spende an „Télévie“.

Es war die zweite Auflage dieser Veranstaltung im Naturschutzgebiet seit der Pandemie. In einem Gespräch mit dem Tageblatt erklärte Organisationspräsident Pedro Oliveira: „Wir haben zwei Felder aufgebaut – eines für Kinder von 0-5 Jahren und eins für Kinder von 5-9. So können sie für jeweils 20 Minuten nach den versteckten Ostereiern suchen. Zudem haben wir verschiedene Ateliers, in denen die Kinder sich anschließend kreativ austoben können.“

Nächstes Jahr noch größer

So konnten die Kinder im ersten Atelier einen essbaren Osterhasen dekorieren und in der zweiten Werkstatt durften sie anschließend Ostereier bemalen. „Für diese Auflage waren ungefähr 100 Kinder aus verschiedenen Luxemburger Gemeinden angemeldet – wir wollen die Ostereiersuche nächstes Jahr größer gestalten, um mehr Kinder teilnehmen lassen zu können“, erklärte Oliveira.

Die Frauen des Faschingsclubs „Zackeg Hénger“, die – nomen est omen – als Hühner verkleidet waren, gaben den Kindern und ihren Familien Schoko-Eier und Süßigkeiten mit und sorgten für Osterstimmung. „Wir treten jedes Jahr am Ostersamstag in Petingen auf und verteilen dort die Schokolade an die Menschen. Wir haben den Club vor 15 Jahren gegründet und treten seitdem bei jeder Kavalkade in unseren Hühnerkostümen auf“, erzählte Patricia Bartz dem Tageblatt. „Das ganze Geld, das wir heute bekommen, geht als Spende an den ‚Télévie’“, führte Bartz weiter aus.

Bei den Kindern sorgten die „Zackeg Hénger“ und der Osterhase für große Freude. So erzählte die achtjährige Lili dem Tageblatt, dass sie hoffe, nächstes Jahr wieder teilnehmen zu können. Auch die gleichaltrige Iryna freut sich schon darauf, nach den Ateliers die Ostereier zu suchen. „Die Veranstaltung ist sehr schön organisiert und es ist auch gut für die Kinder, rauszugehen und sich in Ateliers austoben zu können“, sagte Ines, die mit ihren beiden Kindern teilgenommen hatte.

Unsere Bildergalerie: