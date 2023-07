Größeres Fischsterben in der Dipbech: Was ist die Ursache?

Am Freitag schon ist es in der Dipbech bei den Nonnewisen in Esch zu einem massiven Fischsterben gekommen. Laut den Mitarbeitern des Wasserwirtschaftsamtes ist eine größere Verschmutzung als Ursache wohl auszuschließen. Momentan kümmert sich der Hygiene-Dienst der Stadt Esch darum, die toten Fische aus dem Bach zu ziehen.

Den Spaziergängern ist es bereits am Freitagabend aufgefallen. In der Dipbech bei den Nonnewisen ist es zu einem größeren Fischsterben gekommen. Sie alarmierten die Gemeinde. Am Montag früh waren dann der Hygienedienst vor Ort und drei Mitarbeiter der „Equipe Pollution“ des Wasserwirtschaftsamts. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich bei den toten Fischen um Rotaugen, Rotfedern und kleine Barsche, die eigentlich in Luxemburger Bächen wie der Dipbech nichts zu suchen haben. Wahrscheinlich wurden sie einst in den Arcelor-Weihern am Kreisverkehr Raemerich ausgesetzt und konnten sich dort vermehren. Die Dipbech entspringt aus mehreren Quellbächen westlich von Belval und fließt durch die Arcelor-Weiher. Beim ehemaligen Esch-Schifflinger Stahlwerk mündet sie in die Alzette.

Die Dipbech ist laut den Aussagen der Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes zu flach und hat momentan zudem wegen der Hitze und Trockenheit einen sehr niedrigen Wasserstand, sodass sie nicht richtig fließt. Dadurch wurde der Sauerstoffgehalt zu niedrig. Vor allem in den rund 100 Meter Flussverlauf zwischen dem Ende des kanalisierten Teils der Dipbech und dem Pavillon Schlassgoart. Dort staut sich das Wasser und nur dort befinden sich die toten Fische, auch wenn es ganz schön viele sind. Der Geruch ist unangenehm und lässt darauf schließen, dass die Fische schon einige Zeit tot sind. Sie werden im Laufe des Tages vom Hygienedienst der Stadt Esch geborgen und bei der Sidor entsorgt. Die Messungen vor Ort ergaben an der Stelle, an der die meisten toten Fische lagen, einen Sauerstoffgehalt von etwas weniger als 2 mg/l. 4 mg/l bräuchte aber diese Art von Fischen, um zu überleben.

Unterhalb des Schlassgoart-Pavillons, wo das Wasser wieder fließt, betrug der Sauerstoffgehalt am Montagmittag 3,78 mg/l. Dort sind mit bloßem Auge jede Menge kleinerer Fischschwärme zu beobachten, denen es augenscheinlich gut geht. Dabei handelt es sich allerdings um Schmerlenartige Fische, die hier zu Hause sind und demnach den Begebenheiten der Dipbech angepasst sind. Allerdings ist auch am Rande des Bachverlaufs eine Verschmutzung zu beobachten. Die Dipbech wurde hier in den letzten Jahren renaturiert, sodass ein kleines Biotop am Rande des Pavillons entstanden ist. Laut den Mitarbeitern des Wasserwirtschaftsamtes hat die Verschmutzung keinen industriellen Ursprung, sondern ist eher auf einen Fehlanschluss im Kanalsystem zurückzuführen.

Das jedoch kann genügen, um zusammen mit der wegen Hitze und Trockenheit gestiegen Wassertemperatur und wenig Bewegung im Bach den Sauerstoffgehalt in wenigen Augenblicken abfallen zu lassen. Genaueres dürfte sich aber erst nach der Analyse der toten Fische ergeben.