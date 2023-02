Eine Wiederholung der Halbfinalpartie der Coupe des Dames zwischen dem Gréngewald Hostert und dem T71 Düdelingen ist vom Tisch. Hostert hat am Freitagnachmittag mitgeteilt, den Vorschlag der FLBB und des Verbandsgerichtes nicht anzunehmen.

48 Stunden hatte de Gréngewald Hostert nach der Verhandlung des Verbandsgerichts der FLBB Zeit, um über den Vorschlag einer Neuansetzung der Partie zu entscheiden. Am Freitagnachmittag informierte der Klub, dessen Vorstand sich am Donnerstagabend mit juristischen Beratern zusammengesetzt hatte, dass er diesen nicht annehmen wird. Dies Entscheidung erfolgte einstimmig.

„Auch wenn die Unregelmäßigkeit am Anschreibetisch zu Beginn des Spiels nicht unmittelbar nach dem Fehler korrigiert wurde, und dies trotz des einzigen wirklichen unmittelbaren Eingreifens des BBC Gréngewald, sind wir der Meinung, dass die Schiedsrichter das Richtige getan haben, indem sie die relevanten FIBA- und FLBB-Regeln korrekt anwendeten. Es ist für jeden klar, dass das Ergebnis des Spiels mit dem korrekten Endstand für gültig erklärt wurde. Jede Änderung oder Nichtvalidierung dieses Ergebnisses verfälscht die sportliche Wahrheit, die sich auf dem Spielfeld abgespielt hat.“ So die Begründung des Gréngewald in einer Pressemitteilung.

„Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass der vorliegende Fall nicht nur dieses eine Spiel betrifft. Ganz allgemein stellt sich die Frage, ob die von den Schiedsrichtern getroffenen Entscheidungen und die Art und Weise, wie das Ergebnis vor der Unterzeichnung durch alle beteiligten Parteien gemäß den geltenden Regeln festgestellt wird, in Zukunft beibehalten werden. In dieser Hinsicht wünschen wir uns Rechtssicherheit für die Zukunft und vor allem für alle zukünftigen Entscheidungen des Schiedsgerichts. Wir sind auch der Meinung, dass die Justizbehörden des FLBB eine unabhängige Entscheidung treffen sollten, die auch für die Zukunft bindend ist.“ Nun ist es also am Verbandsgericht zu entscheiden, wie die Partie gewertet wird.