Gratis-Parken unter bestimmten Bedingungen in drei CFL-Parkhäusern beginnt am Montag

In den CFL-Parkhäusern Belval-Université, in Mersch und in Rodange können Autofahrer ab Montag, 18. September, 24 Stunden lang am Stück kostenlos parken – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Laut der Internetseite und Flyern, die die Eisenbahngesellschaft derzeit an ihre Parkgäste verteilt, braucht es dafür zunächst die Handy-App der CFL. Darin können mehrere Fahrzeuge registriert werden. Ist das geschehen, kann man mittels der Kennzeichenerkennung kontaktlos in das Parkhaus einfahren.

Und dann kommt der Kniff, der das Gratisparken ermöglichen soll: „Profitieren Sie von 24 Stunden kostenlosem Parken, wenn Sie die P+R-Zone verlassen, um Ihre Reise mit Bahn, Bus oder aktiver Mobilität fortzusetzen“, heißt es auf der Website der Gesellschaft. „Je nach P+R variiert der jeweilige Bereich. In der Regel ist dies ein Bereich von etwa 1,5 Kilometern um den P+R herum.“

Überprüft werden soll das per Geolokalisierung des Mobiltelefons – jedoch nicht die ganze Zeit. „Die Geolokalisierung ist nur so lange aktiv, bis Sie die Zone verlassen haben“, erklärt die CFL. „Die Geolokalisierung wird automatisch beendet, wenn Sie die definierte Zone verlassen haben oder Ihr Ticket geschlossen wurde (falls Sie die Zone nicht verlassen haben).“ Bei einer neuen Geolokalisierung würden alle vorherigen gesammelten Geolokalisierungsdaten gelöscht.