Zwei kleine Granaten sind am Donnerstag kurz vor Mittag in der Nähe des Stade Camille Polfer in der rue Nicolas Martha in Bonneweg gefunden worden. Das bestätigt die Polizei auf Tageblatt-Nachfrage. Der „Service Deminage“ war vor Ort und hat Granaten gegen 12 Uhr mittags entsorgen wollen. Wie sich herausgestellte, hat es sich um Metallschrott gehandelt und der Einsatz wurde beendet, so der Polizeisprecher dem Tageblatt gegenüber.

Die Straßen rue Nicolas Martha, rue Demy Schlechter und Jean-François Gangler, die für den Einsatz gesperrt wurden, sind wieder geöffnet.