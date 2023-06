Beim Grand Prix Kropemann, organisiert vom Cycling Team Atertdaul, konnte sich Ivan Centrone (Materiel-Velo.com) am Samstag vor Espoir Mathieu Kockelmann (Lotto Kern-Haus) und Tim Diederich (Snooze-VSD) durchsetzen.

Gleich in der Anfangsphase des Rennens am Samstag hatten sich zehn Fahrer auf dem anspruchsvollen Parcours, der insgesamt 20-mal zu fahren war, abgesetzt, darunter auch Landesmeister Colin Heiderscheid (Leopard TOGT). Fünf Runden vor Schluss kamen nur noch Max Frederic Valtey, Tim Diederich und Ken Conter vom Team Snooze-VSD sowie Colin Heiderscheid, Ivan Centrone und Mathieu Kockelmann für den Sieg infrage. Nach 119 km machten die beiden Letztgenannten den Sieg auf der Zielgeraden unter sich aus. Dabei konnte Ivan Centrone den Junioren-Europameister im Zeitfahren um eine Radlänge schlagen. Die Altersklasse der Junioren gewann Noa Berton vom Verein des Organisators.

Den Sieg bei den Damen machten vier Fahrerinnen des CT Aterdaul unter sich aus. Schnellste war Juniorin Gwen Nothum. Bei den Débutants gewann Jonah Flammang-Lies (UC Dippach) das mannschaftsinterne Duell im Sprint gegen Flavio Astolfi. Als 13. (auf 6:52) fuhr Kylie Bintz (Velosfrënn Gusty Bruch) auf Platz eins bei den Débutantes. Bei den Cadets und Cadettes standen Yanis Molter (CC Chevigny) und June Nothum (CT Atertdaul) auf dem höchsten Treppchen, derweil sich Lorenzo Astolfi (UC Dippach) und Enola Walch (CT Atertdaul) bei den Jüngsten behaupten konnten.

Am Sonntag verpasste Centrone einen Doppelsieg an einem Wochenende nur knapp. Beim Radsportfestival in Bartringen musste er sich am Ende nur im Sprint Jo Schmitz geschlagen geben. Dritter wurde Frederic Max Valtey.

Jo Schmitz jubelte am Sonntag nach seinem Sieg beim Radsportfestival in Bartringen