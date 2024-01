2024. Alles Gute wünscht der Politflüsterer. Er hat so einiges gesammelt in den letzten Tagen. Diverse Neujahrsempfänge – kein Dry January – boten reichlich Gelegenheit.

Freitagmorgen. Empfang bei Premier- und Medienminister Luc Frieden. Er wünscht sich Kamingespräche mit Journalisten. Es muss sich dabei um eine Art frühkindliche Prägung handeln, denn von „fireside chat“, wie die Briten das nennen, hat er in den vergangenen Jahrzehnten bereits mehrmals gesprochen. Mal sehen, was daraus wird.

Auch 2024 wird, wie 2023, von zwei wichtigen Wahlterminen geprägt sein. Zum einen die Sozialwahlen im März, zum anderen die Europawahlen im Juni. Dem Politflüsterer wurde zugetragen, dass die Piraten mit Raymond Remakel als Spitzenkandidat einen Sitz im Europaparlament anstreben. Mit dem 59-Jährigen aus dem Norden des Landes wollen sie ein Zeichen setzen. Remakel sitzt im Rollstuhl.

Ins Parlament nach Straßburg möchte auch Charles Michel. Gute Chancen hat der Belgier. Sein Amt als Präsident des Europäischen Rates müsste er dafür frühzeitig aufgeben. Dann könnte Xavier ran. Im EU-Ränkespiel ist es dabei durchaus normal, dass dieser seine Karten heute noch nicht aufdeckt.

Sollte Xavier Bettel auserkoren werden, käme es zu einer Regierungsumbildung. Verschiedenen Quellen zufolge gibt es da eine, die nicht so ganz zufrieden mit ihren Aufgaben in der neuen Regierung ist und bereits ihr Joggingprogramm ausgeweitet hat. Klar, als Außenministerin muss man Ausdauer haben und Kilometer zurücklegen. Wir meinen natürlich Yuriko Backes. Aktuell Ministerin für Verteidigung, Mobilität, öffentliche Arbeiten sowie Gleichstellung. Diplomatische Erfahrungen hat Backes, jetzt muss sie nur noch diplomatisch vorgehen. Als Coach bietet sich übrigens Pascal Ricquier an. Der Polizist in Rente und nicht gewählte CSV-Kandidat macht jetzt den Fitnesslehrer. Mehr darüber demnächst.

Alles andere als diplomatisch haben sich viele, vor allem Hauptstadtbürgermeisterin Polfer (DP) und Polizeiminister Gloden (CSV), benommen. Ihr Vorgehen in der Bettelverbot-Affäre ist ein einziges Armutszeugnis. Glodens Auftritt in der RTL-Sendung „Kloertext“ am Donnerstag hat das übrigens eindrucksvoll unterstrichen. Unsäglich, sagt der Politflüsterer und verweist auf seinen Hilfeschrei vom 23. Dezember. Was Weidig (ADR) anbelangt, stellt sich eigentlich nur eine Frage: Braucht der Junge nicht einfach vielleicht Hilfe? (Marco Goetz)