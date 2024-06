Euopäischer Rat / Gipfel klärt EU-Spitzenämter

Angesprochen wurde der luxemburgische Premierminister noch einmal darauf, ob nun Nicolas Schmit oder Christophe Hansen Luxemburgs Vertreter in der künftigen EU-Kommission sein wird. Wortreich hat Frieden nichts Definitives zur Sache geantwortet. „Ich will das Etappe nach Etappe machen“, sagte er. Zuerst werde die Frage der Topjobs in der EU geklärt. Der Rest komme später. Ohnehin sei es für ihn „als Premierminister von Luxemburg so, dass ich nicht unter Druck Entscheidungen treffe, sondern nachdem ich zugehört, abgewogen und diskutiert“ habe, fuhr Frieden fort. Seinen Vorschlag mache er auch im Lichte der Resultate der europäischen und nationalen Wahlen. „Es finden viele Gespräche statt, es werden viele Wünsche ausgedrückt. Ich höre immer ganz intensiv zu, ich höre, was gesagt wird und ich entscheide zum gegebenen Moment“, sagte Frieden weiter. Am Vortag ging er noch viel entschiedener mit der Frage über den künftigen EU-Kommissar Luxemburgs um. Es ist die luxemburgische Regierung, die den luxemburgischen EU-Kommissar bestimmt, „niemand sonst“, hatte er noch beim Besuch der estnischen Premierministerin Kaja Kallas in Luxemburg klargestellt.