„Aus dem Windschatten“ (10) / Gilles Bosseler, Vélo-Union Esch: La Flèche du Sud comme tremplin au tour de france 

Die Tageblatt-Serie „Aus dem Windschatten“: Das Tageblatt hat allen luxemburgischen Radsport-Vereinen die Möglichkeit gegeben, während der Tour de France einen Beitrag zu veröffentlichen. In der heutigen Ausgabe schreibt Gilles Bosseler, Vorstandsmitglied der Vélo-Union Esch, über die Tageblatt Flèche du Sud, die bereits den einen oder anderen späteren Tour-de-France-Sieger am Start hatte.

Au courant de ces trois quarts de siècle, la Flèche du Sud a révélé un grand nombre de champions qui ont fait parler d’eux par la suite sur le Tour de France ou d’autres grandes courses internationales.

Quatre lauréats de la Flèche du Sud ont remporté le Tour de France par après. Le premier d’entre eux est le Luxembourgeois Charly Gaul, vainqueur de la Flèche du Sud à deux reprises, en 1951 et en 1953 avant de remporter le Tour de France en 1958. Le Britannique Bradley Wiggins se révèle en 2001 en triomphant dans la Flèche du Sud. 2012, il gagne le Tour de France.

En 2004, à l’âge de 18 ans et quelques mois, Andy Schleck gagne la Flèche du Sud avant de remporter le Tour de France 2010 sur le tapis vert après disqualification d’Alberto Contador. Enfin le Britannique Geraint Thomas, grand vainqueur de la Flèche du Sud en 2006, a dû attendre jusqu’à 2018 pour remporter deux étapes ainsi que le classement général du Tour de France. A l’âge de 38 ans, Geraint Thomas fait toujours partie du peloton du Tour de France 2024.

Effectivement, c’est en juillet 1949 que les responsables de l’Union Cycliste Esch, avec en tête un certain Hubert Clement ainsi le voisin, le Vélo Sport Esch, ont organisé la première Flèche du Sud, une course cycliste internationale pour amateurs. La Flèche du Sud constitue certainement l’un des événements sportifs majeurs de notre région. C’est la seule grande course par étapes pour la catégorie Espoirs/Elite sans contrat qui est encore solidement ancrée dans le calendrier de la FSCL.

La Flèche du Sud jouit d’une renommée exceptionnelle et bon nombre d’anciens vainqueurs figurent aujourd’hui parmi les ténors du peloton professionnel.

Le prestige de la Flèche du Sud est en tout cas toujours intact. En témoigne le nombre impressionnant de formations qui affluent chaque année de l’étranger pour participer à cette épreuve qui se déroule sur les jolies routes du Grand-Duché du Luxembourg au mois de mai.

Leur enthousiasme qui les fait revenir tous les ans est certainement une belle récompense pour les infatigables organisateurs de la Flèche du Sud, la Vélo-Union Esch. Chaque année, nous devons même refuser des candidatures d’équipes étrangères.

En 2018, le Slovène Tadej Pogacar a terminé la Flèche du Sud sur une modeste 13ᵉ place du classement général avant de gagner le Tour de l’Avenir quelques mois plus tard. Vainqueur du Tour de France 2020, 2021, Giro d’Italia 2024 ainsi que quelques monuments de cyclisme, il est de nouveau parti pour gagner en 2024. Tadej n’a que 25 ans !

Depuis quelques années, de plus en plus d’équipes de cyclo-cross viennent à Esch avec leurs talents pour préparer la saison d’hiver. Résultat : Quinten Hermans gagne en 2019, Thibau Nys en 2022 et Pim Ronhaar en 2023 et 2024.

Une course cycliste rappelle qu’un sport vit grâce au travail de base, en même temps elle valorise toutes les actions menées dans l’ombre pour le développement du cyclisme. Toujours est-il que la Flèche du Sud a révélé des talents de champions hors pair et que beaucoup de jeunes cyclistes ont eu la possibilité de démontrer leur classe et de grimper dans le camp des cyclistes professionnelles. Hier comme aujourd’hui.

Ce n’est que grâce à l’engagement et à la motivation des organisateurs, coorganisateurs, sponsors et annonceurs, sans oublier les services étatiques et communaux et tous nos volontaires et sympathisants qu’une course par étapes sur cinq jours peut être réalisée et que des talents de demain se révèlent pour la plus grande joie des amoureux de la petite reine. C’est entendu, la Flèche du Sud est un créateur de talents.