CMCM / Gilbert Goergen wird neuer Präsident des Verwaltungsrats

Die CMCM hat am Mittwoch ein neues Exekutivbüro, sowie einen neuen CMCM-Delegierten im Vorstand der FNML („Fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise“) gewählt. Das teilt die Mutuelle in einem Presseschreiben am Donnerstag mit. Präsident des neuen Verwaltungsrats ist Gilbert Goergen. Assistiert wird er von den zwei Vizepräsidenten Romance Scheuer und Roland Girres. Als Generalsekretär wurde Yves Scharlé gewählt. CMCM-Delegierter im Vorstand der FNML ist Nico Dusseldorf.

Die Abstimmung am Mittwoch sei für alle Posten einstimmig gewesen, geht aus der Meldung hervor.

Bei der Generalversammlung am vergangenen Samstag wurde der neue Verwaltungsrat gewählt.

Bei der „Caisse médico-complémentaire mutualiste“ (CMCM) war es Ende Februar zu einem Wechsel im Verwaltungsrat gekommen. Damals präzisierte die CMCM, dass am 27. Februar ein neues Exekutivkomitee mit Gilbert Goergen an der Spitze gewählt worden sei. Im Verwaltungsrat soll es zu diesem Zeitpunkt keine Änderungen gegeben haben. Als Grund für den Umbruch an der Spitze wurde ein „Vertrauensverlust gegenüber André Heinen als ehemaliger Präsident“ angegeben.