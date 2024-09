Luxemburg / „Gielt Band“: An diesen Bäumen ist das Obst-Pflücken erlaubt

Das Obst hängt noch am Baum – doch wie lange noch? Damit Besitzer von Obstbäumen ihre Früchte nicht verfaulen lassen müssen und Obstliebhaber wissen, wo sie pflücken dürfen, wurde die Aktion „Gielt Band“ ins Leben gerufen.

Ein schöner Baum mit vielen Früchten steht einsam auf einer Wiese, die ersten faulen Früchte liegen bereits drumherum – doch darf man das reife Obst von den Ästen pflücken, bevor es ebenfalls zu Boden fällt? Die Kampagne gegen Verschwendung „Gielt Band – Hei dierft Dir plécken“ soll Abhilfe schaffen. Das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Weinbau richtet sich mit dieser Aktion an die Besitzer von Obstbäumen und Liebhaber von einheimischen Früchten, wie es in einer Pressemitteilung am Dienstag mitteilt.

Das Konzept ist denkbar einfach: Obstbesitzer – sei es eine Gemeinde, ein Verein, ein Unternehmen oder eine Privatperson – können mit einer gelben Schleife ihre Bäume markieren und somit das Obst der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das Pflücken ist dann für den persönlichen Gebrauch erlaubt. Um die Bäume zu schützen, gibt es allerdings einiges zu beachten.

Charta für Pflücker: – Es dürfen nur Früchte von einem Baum gepflückt werden, der mit einem gelben Band markiert ist,

– es ist verboten, auf den Baum zu klettern oder eine Leiter zu benutzen,

– der Baum darf nicht beschädigt werden,

– nehmen Sie nur die Menge an Obst mit, die Sie benötigen,

– hinterlassen Sie die Natur in demselben Zustand, in dem Sie sie vorgefunden haben,

– blockieren Sie nicht die Zugangswege,

– das Pflücken erfolgt auf eigene Verantwortung.

Charta für Eigentümer: – Der Baum, dessen Früchte zum Sammeln und Pflücken zur Verfügung stehen, muss frei zugänglich sein,

– der Baum darf sich nicht auf einer von Vieh beweideten Wiese befinden,

– das gelbe Band muss gut sichtbar am Baum befestigt sein,

– jeder Baum muss einzeln mit einem gelben Band gekennzeichnet werden,

– das gelbe Band kann jederzeit am Baum befestigt oder von ihm gelöst werden.

64 Gemeinden haben sich in diesem Jahr der Aktion angeschlossen, schreibt das Ministerium. Jedes Jahr beginnt die Kampagne, die sich in ihrem vierten Jahr befindet, mit der Kirschsaison und setzt sich fort bis zur Walnusssaison im Herbst. „Ziel dieser Kampagne ist es, zu verhindern, dass Hunderte von Kilogramm Obst an und unter den Bäumen verfaulen“, sagt Ministerin Martine Hansen (CSV).