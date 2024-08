Luxemburg / Gewerkschaften prangern „verschleierte Massenentlassungen“ im Finanzsektor an

Die Gewerkschaften OGBL, LCGB und Aleba prangern in einer Pressemitteilung am Donnerstag die „neue gängige Praktik“ an, Massenentlassungen zu verschleiern. Insbesondere in der Niederlassung von JP Morgan SE und anderen Unternehmen des Finanzsektors würden solche Methoden angewandt werden.

Die Praktik ziele nicht nur darauf ab, „die Kosten vor allem durch Outsourcing zu senken, sondern zeige auch eine flagrante Missachtung gegenüber den Mitarbeitern“, schreiben die Gewerkschaften. Den Mitarbeitern würden „lächerliche Abfindungen“ angeboten werden, damit die Banken die Folgen eines Sozialplans vermeiden können. Denn dieser würde ihrem Ruf schaden – und sie müssten mehr Verantwortung tragen.

Die Gewerkschaften zeigen sich zutiefst beunruhigt darüber, dass die Banken „kurzfristige Einsparungen auf Kosten der menschlichen Würde“ vornehmen. Die Praktik sei „nicht nur ungerecht, sondern zeigt auch einen Mangel an Anerkennung für die Arbeit und das Engagement der Mitarbeiter“.

OGBL, LCGB und Aleba fordern deswegen die Banken dazu auf, ihre Entlassungsstrategien zu überdenken: „Eine Entlassung sollte das letzte Mittel sein, und wenn dies unvermeidlich ist, sollte sie so durchgeführt werden, dass die sozialen und finanziellen Auswirkungen auf die betroffenen Mitarbeiter minimiert werden.“