In Luxemburg-Stadt hat am vergangenen Montagnachmittag ein Jugendlicher ein Handy gestohlen. Laut der Pressemitteilung der Polizei vom Dienstagvormittag näherten sich gleich mehrere Jugendliche dem Opfer in der Avenue Monterey, „wobei einer der Täter das Opfer aufforderte, ihm sein Mobiltelefon auszuhändigen“. Anschließend habe der mutmaßliche Täter das Opfer angegriffen, um an den Entsperrungscode für das Gerät zu gelangen. Dann flüchtete die Gruppe in Richtung Park. Die umgehend eingeleitete Fahndung verlief laut der Behörde ergebnislos – derzeit laufen die Ermittlungen zu dem Fall.