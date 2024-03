Als 2018 eine junge T71-Mannschaft mit größtenteils Cadettes-Spielerinnen im Finale der Meisterschaft stand, wusste man, dass in der „Forge du Sud“ eine neue Ära beginnen würde. In den Folgejahren gewann Düdelingen zweimal den Meistertitel, doch mit dem Pokal verband sie eine Hassliebe, die am Samstag endlich ihr Happy End fand.

„Unbeschreiblich! Wir spielen schon so lange mit dieser Mannschaft zusammen und verstehen uns super. Es sind quasi meine besten Freundinnen auch außerhalb vom Basketball, und es ist toll, dies mit ihnen zu teilen. Der Pokal ist etwas, was wir noch nie gewonnen haben. Es stand noch auf der Liste und ein Traum geht in Erfüllung“, freute sich Catherine Mreches über den zwar dritten Pokalsieg der Vereinsgeschichte, aber den ersten einer Generation, die von der 23-Jährigen entscheidend mitgeprägt wurde.

Mandy Geniets, Ehis Etute und Catherine Mreches durften endlich den Pokal in der Coque feiern Foto: Editpress/Jerry Gerard

Das damals von Thierry Kremer aus Jugendspielerinnen aufgebaute Team musste zu Beginn jedoch auch aus Niederlagen seine Lehren ziehen. In den Endspielen der Meisterschaft verlor das junge T71-Team zuerst 2018 gegen den damaligen Serienmeister Steinsel und im Folgejahr auf dramatische Art und Weise durch einen wilden Buzzer-Beater im Entscheidungsspiel gegen Hostert, um dann unter Jérôme Altmann in den Jahren 2021 und 2022 den Meistertitel zu holen. Nur im Pokal klappte es nicht so richtig. 2022 verlor Düdelingen das Finale mit einer unerklärlich schlechten Leistung als klarer Favorit gegen Walferdingen und im letzten Jahr folgte das ominöse Halbfinal-Aus im Skandal-Spiel gegen den momentanen Dauerrivalen Hostert. Daher war es für Mandy Geniets, die zwischenzeitlich zweieinhalb Jahre im Ausland aktiv war, wichtig, nicht an die Vergangenheit zu denken, um den Pokalfluch besiegen zu können: „Wir hatten keine guten Erinnerungen an die Coque. Wir mussten das aus dem Kopf kriegen und jedes Jahr war ein neues Jahr, in dem wir alles ausblenden mussten, was zuvor passiert war, um es erneut zu versuchen.“

Mentor Tom Schumacher

Der 25-jährigen Nationalspielerin kam es entgegen, dass ihr Team nach dem bisherigen Saisonverlauf nicht als Favorit ins Endspiel gegangen war und so ohne Druck agieren konnte, um die abgelieferte gute Leistung letztendlich verdientermaßen mit dem Pokal zu belohnen. Die Schwester von Radprofi Kevin Geniets freute sich daher, endlich die Titelsammlung vervollständigt zu haben: „Wir wussten, dass wir eine gute Generation wären und wir einmal alles gewinnen müssten. Meister waren wir schon, aber der Pokal hat noch gefehlt. Nun wissen wir, dass wir die Sammlung komplett haben mit dieser Generation.“

Catherine Mreches und dem T71 kam entgegen, dass sie 2024 nicht als Favorit im Finale antraten Foto: Editpress/Luis Mangorrinha

Für Kapitänin Catherine Mreches stand schon vor der Partie fest, dass spätestens nach der ausgeglichenen Begegnung in der Zwischenrunde der Meisterschaft drei Wochen zuvor der Gréngewald keine unbezwingbare Mannschaft sei: „Ich hatte in den vergangenen Wochen schon ein gutes Gefühl. Als wir in der Meisterschaft auf nur zwei Punkte verloren hatten, hatten wir gesehen, dass es machbar ist. Nun sind wir endlich angekommen und haben in der Coque sämtliche Erfahrungen erlebt.“ Mit dem Pokal in der Hand folgte dann auch eine innige Umarmung mit T71-Legende Tom Schumacher, der sich aus gutem Grund mitfreuen konnte. Schon während seiner aktiven Zeit als Spieler trainierte Schumacher nämlich die Mannschaft der Filles Scolaires mit einer gewissen Catherine Mreches. Diese wusste daher auch den Beitrag ihres Mentors zu schätzen: „Schumi kennt mich in- und auswendig, quasi seitdem ich Basketball spiele. In vielen Dingen bin ich ihm dankbar, auch was das Mentale betrifft. Er ist immer für mich da, ich kann immer mit ihm über alles reden. Er steht immer hinter uns, feuert uns an, und nun ist es ein schönes Gefühl, weil man früher so viel miteinander zu tun hatte.“

Abschiedstour mit Pokalerfolg

Auch für ihre Mitspielerin Ehis Etute, die in ihrem letzten Pokalfinale vor dem College-Abenteuer mit 22 Punkten und 12 Rebounds sowie einem enorm wichtigen Block in der Schlussphase gegen Logic herausragte, hatte Mreches lobende Worte: „Ich kann nichts anderes sagen: ‚Et ass eng Bomm.‘ Ich gönne es ihr absolut, denn sie hat so viel dafür gearbeitet und ist auch ein toller Mensch. Deswegen wünsche ich ihr alles Gute auf dem Weg in die USA, denn das Talent hat sie, und alles andere wird dann folgen.“

Mandy Geniets und ihre Teamkolleginnen dachten nicht an die vergangenen Coque-Spiele Foto: Editpress/Luis Mangorrinha

Für die 18-jährige Etute war es demnach wichtig, auf ihrer Abschiedstournee diesen Erfolg mitzunehmen: „Das war ein großer Meilenstein für uns. Ich spiele nun seit drei Jahren in diesem Team, und jedes Mal war es knapp, dass uns der Pokal genommen wurde. Jeder ist nun froh und erleichtert, besonders da wir nicht Favorit waren. Ich könnte nicht glücklicher sein.“ Für das derzeit größte Talent im nationalen Basketball geht es nächste Saison zu der renommierten College-Mannschaft der Oregon Ducks, um den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu machen. Daher war es für die Ausnahmespielerin noch emotionaler als für die Kolleginnen: „Ich werde wohl nie wieder mit dem Verein hier in der Coque spielen. Daher bedeutet dies noch mehr für mich, in meinem letzten Jahr endlich den Pokal gewonnen zu haben.“

Die Nationalspielerin freute sich aber auch darüber, gemeinsam mit ihrer 15-jährigen Schwester Joyce Isi, die im Kader stand, jedoch nicht zum Einsatz kam, den Titel geholt zu haben. Für die noch jüngere Generation im Kader, die teils auch schon bei den EuroCup-Spielen dabei war, sollte für Etute dieser Pokaltriumph Ansporn sein, nach ihrem Abschied aus Düdelingen weitere Titel in die „Forge du Sud“ zu holen: „Die jüngeren Spielerinnen sind dabei gewesen und kennen nun das Gefühl. Dies wird die junge Generation motivieren, in der Zukunft weiter auf dieses Ziel hinzuarbeiten.“