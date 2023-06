Kevin Geniets wird am 1. Juli bei der Tour de France starten. Das teilte sein Team Groupama-FDJ am Dienstag mit.

Sollte Geniets nicht mehr stürzen oder erkranken, wird er am 1. Juli Teil von Groupama-FDJ sein, wenn die Tour de France in Bilbao startet. Am Dienstag gab das französische Team die ersten fünf Fahrer bekannt, die am größten Rennen der Welt teilnehmen werden. Demnach werden neben Geniets auch Thibaut Pinot, Kapitän David Gaudu, Valentin Madouas und Stefan Küng für das Team starten. Für den 26-jährigen Luxemburger wird es nach 2022 die zweite Teilnahme bei der Tour de France sein. Im Vorjahr überzeugte er mit starken Leistungen an der Seite von David Gaudu, den er bis nach Paris begleitete.

Nicht dabei hingegen wird Sprinter Arnaud Démare sein. „Unser Team wird sich auf die Berge konzentrieren“, wird Teammanager Marc Madiot in einer Pressemitteilung zitiert. „Das Ziel ist natürlich die Gesamtwertung mit David Gaudu. Es war eine schwierige Auswahl, insbesondere die Entscheidung, Arnaud Démare nicht zu berücksichtigen. Ich kann seine Enttäuschung verstehen. Ich bin den Fahrern sehr verbunden, aber die Interessen des Teams müssen an erster Stelle stehen. Es ist eine sportliche Entscheidung. Ich muss entscheiden, welches Team meiner Meinung nach am wettbewerbsfähigsten ist. Es gibt Stärken und Schwächen. Ich übernehme die Verantwortung für diese Entscheidungen.“

Überraschend ist auch, dass Pinot Teil des Kaders ist. Zu Saisonbeginn war er nicht für die Tour geplant – in seiner letzten Saison bevorzugte er den Giro, bei dem er den fünften Platz belegte. Seine Leistungen in Italien machten ihm einen Platz bei der Tour erst möglich.

Zusammen mit Geniets wird es für Pinot darum gehen, Teamkapitän Gaudu zu unterstüzen. Der Bretone zeigte beim Critérium du Dauphiné in der vergangenen Woche allerdings Schwächen und beendete die Rundfahrt auf Platz 30. „Wir werden uns auch erlauben, mit Thibaut Pinot, Valentin Madouas oder auch Stefan Küng offensiv zu sein“, fügte Madiot hinzu.

Neben Geniets werden aus luxemburgischer Sicht auch die Nominierungen von Alex Kirsch (Trek-Segafredo) und Bob Jungels (Bora-hansgrohe) erwartet.