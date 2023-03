Weniger als drei Monate sind es noch bis zu den Gemeindewahlen. Mit der Gründung der „Fokus-Sektioun Stad Lëtzebuerg“ werden die Einwohner der Hauptstadt am 11. Juni eine weitere Partei wählen können.

Nicht nur auf nationaler, sondern nach und nach auch auf kommunaler Ebene aktiv sein – das will die Partei „Fokus“. Und deshalb fand am Mittwochabend die Gründungsversammlung der „Fokus-Sektioun Stad Lëtzebuerg“ statt. Rund 35 Interessierte bestätigten per Applaus Präsidentin Laure Stein, Schatzmeister Georges Keipes sowie Sekretär Pitt Klein in deren neuen Vorstandsämtern.

Parteipräsident Marc Ruppert ist überzeugt, dass die hauptstädtische Sektion der Partei mit einer kompletten Liste bei den Gemeindewahlen dabei sein wird Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

Der nationale Spitzenkandidat von Fokus, Frank Engel, unterstützte die anderen Parteimitglieder bei der Gründung der Sektion, wird selbst allerdings nicht zu den Kommunalwahlen antreten. „Ich spreche mich deutlich gegen Doppelmandate aus“, erklärte der gebürtige Diekircher mit Wohnsitz in Luxemburg-Stadt und ehemaliger Vorsitzender der CSV. Eine Liste mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die kommenden Gemeindewahlen wurde am Mittwoch noch nicht präsentiert.

Das wird laut Parteipräsident Marc Ruppert in den kommenden zwei Wochen geschehen. Der ehemalige Generalsekretär der DP erklärte: „Wir können da so ehrlich sein und erzählen, dass uns noch vier bis fünf Personen auf der Liste fehlen. Am Wochenende haben wir allerdings unser Wahlprogramm vorgestellt und sind überzeugt, dass wir eine komplette Liste präsentieren werden.“ Zentrale Themen für die hauptstädtische Sektion werden die Lebensqualität, Sicherheit und Mobilität in Luxemburg-Stadt sein.