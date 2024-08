Schobermesse / Gemeindeoberhäupter binden sich die Kochschürze bei der „Journée des bourgmestres“ um

Wie gebackener Fisch oder das Riesenrad gehört auch dieser Traditionstermin zur Schobermesse in Luxemburg-Stadt einfach dazu: Die „Journée des bourgmestres“, die am Dienstagabend in den Gastronomiebetrieben auf dem Glacis stattfand.

Wenn sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auf dem Glacis kollektiv Kochschürzen umbinden, ist klar: Es ist wieder „Journée des bourgmestres“ auf der Schobermesse. Jedes Jahr servieren die Gemeindeoberhäupter dabei in den Restaurants auf dem beliebten Jahrmarkt Bier, gebackenen Fisch und Co. und sammeln so Spenden für den guten Zweck. Für ihren Einsatz bezahlen die Schaustellerinnen und Schausteller laut Pressemitteilung der Gemeinde Luxemburg ihnen einen Lohn aus, der dann an das Luxemburger Rote Kreuz geht.

Geübte Hände: Die Bürgermeister*innen Lydie Polfer, Carole Gils und François Sauber im Einsatz bei Friture Armand Nur nichts verschütten: Michel Malherbe, Carole Weigel und Luc Feller im Restaurant Kugener Die Bürgermeister Lou Linster, Dan Biancalana, Paul Ruppert und Marc Ries sorgten im Kessel für Stimmung Für Lydie Polfer ist es längst nicht der erste Einsatz auf der Fouer Die Lorentzweiler Bürgermeisterin Marguy Kirsch-Hirtt (rechts) Robi Beissel von Stadt Bredimus begeisterte „Am Stall“ die Gäste Die Bürgermeister Tom Jungen, Fred Ternes unterstützten ohre Kollegin Marguy Kirsch Hirtt in der Taverne Gambrinus Bürgermeister Joé Nilles im Schwarzwaldhaus

Insgesamt 48 Rathauschefinnen bzw. Rathauschefs hatten sich für die diesjährige Ausgabe des traditionellen Termins am Dienstagabend angemeldet – darunter mit Lydie Polfer (DP) auch die Bürgermeisterin der größten und mit Christian Weis (CSV) der Bürgermeister der zweitgrößten Stadt des Landes. Im vergangenen Jahr noch hatte Georges Mischo (CSV) für die Gemeinde Esch im Service ausgeholfen. Vor den anstehenden Parlamentswahlen im Oktober 2023 hatten bei der Ausgabe von 2023 übrigens 54 politische Verantwortliche an der Veranstaltung teilgenommen.

