Im „Gravity Tower“ in Differdingen hat die Gemeinde vor allem Wohnraum zu erschwinglichen Preisen geschaffen. Knapp die Hälfte der insgesamt 80 Wohnungen hat die Gemeinde mittlerweile verkauft. Wer hingegen eine Wohnung mieten möchte, der soll sich bis zum 20. März online bewerben.

Einmal 20 Stockwerke und einmal 16 Stockwerke hoch sind die beiden Türme, die dem Stadteingang von Differdingen nachhaltig ihren Stempel aufdrücken werden. Dort, wo einst der Hadir-Turm stand, laufen schon seit mehr als zwei Jahren die Bauarbeiten am Mammutprojekt „Gravity Tower“. Wenn alles nach Plan verläuft, werden die ersten Bewohner im Sommer einziehen. Verwirklicht wird das Bauprojekt von der Gesellschaft BPI Real Estate, nach den Plänen des Architektenbüros Petitdidierprioux.

In direkter Nachbarschaft zu den zwei hohen Gebäuden sollen zudem drei weitere, kleinere Gebäude entstehen. 80 Wohnungen sind dort vorgesehen. In der Gemeinderatssitzung vom 18. September 2019 sprachen sich die Räte einstimmig dafür aus, insgesamt 40 Millionen in diese Wohnungen zu investieren, um so zusätzlichen sozialen Wohnraum zu schaffen. Wie groß die Nachfrage nach erschwinglichem Wohnraum momentan in Luxemburg ist, haben die Gemeindeverantwortlichen neulich erst bei einem anderen Wohnprojekt erfahren: „Vor kurzem haben wir eine einzige Wohnung ausgeschrieben, für die sich mehr als 100 Interessenten gemeldet hatten“, erklärte Bürgermeisterin Christiane Brassel-Rausch („déi gréng“).

24 Wohnungen für Senioren

Rund die Hälfte der Wohnungen im „Gravity Tower“ hat die Gemeinde bereits verkauft. Der Quadratmeterpreis lag dort bei 4.000 Euro, was ungefähr 25 Prozent unter dem aktuellen Marktpreis liegt. In einer weiteren Phase wird die Gemeinde die restlichen 46 Wohnungen vermieten. Interessenten können sich noch bis zum 20. März online auf der Homepage der Gemeinde für eine der 46 Mietwohnungen bewerben. „Wir wollen allen Interessenten ausreichend Zeit geben, damit sie alle nötigen Dokumente zusammentragen können. Deshalb haben wir beschlossen, die Ausschreibung bis zum 20. März laufen zu lassen. Anträge, die nicht komplett ausgefüllt sind, können deswegen auch nicht berücksichtigt werden“, so die Bürgermeisterin weiter. Die Mietwohnungen im „Gravity Tower“ haben zwei bis vier Schlafzimmer und bieten eine Wohnfläche von 80 bis 125 Quadratmeter. 24 sollen an Senioren und acht an Personen mit eingeschränkter Mobilität vermietet werden, so hat das die Gemeinde festgelegt.

Wie die Bürgermeisterin betonte, sollen die Bewohner des „Gravity Tower“ nicht nur zusammen unter einem Dach wohnen, sondern miteinander. Aus diesem Grund sind ein Gemeinschaftsraum im 14. Stockwerk und ein gemeinsamer Garten vorgesehen. Auch Geschäfte werden in dem Tower unterkommen. Bislang wurden Verträge mit einer Sparkassenfiliale sowie der Bäckerei Fischer unterzeichnet.