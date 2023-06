Bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück im Trierer Stadtteil Olewig ist am Freitag eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Ein ganzes Viertel musste für die Sprengung evakuiert werden.

Bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück im Trierer Stadtteil Olewig ist am Freitag eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es handele sich „um eine gefährliche Bombe mit einem Säurezünder“, die noch am Freitag vor Ort gesprengt werden müsse, teilte die Stadt Trier mit. Der Zünder sei beschädigt, könne aber trotzdem durch Bewegen der Bombe jederzeit explodieren. Daher müssten alle Bewohner im Umkreis von 1000 Metern sofort ihre Häuser verlassen. Betroffen waren laut Stadt rund 5400 Menschen.

Die Sprengung könne nur erfolgen, „wenn alle Personen den Gefahrenbereich verlassen haben“, teilte die Feuerwehr Trier per Warnmeldung mit. Am Abend dauerten die Arbeiten laut Polizei zunächst an. Nach Angaben der Stadt grub der Kampfmittelräumdienst auf dem Gelände ein fünf Meter tiefes Loch. Nach Abschluss der Evakuierung sollte die Bombe mit einem Bagger von den Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes in das Loch gelegt und dieses dann mit Sand bedeckt und von Feuerwehrkräften benässt werden. Danach sollte die Bombe gesprengt werden.

Der Zugang zur Baustelle war abgesperrt, Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt waren vor Ort, die Stadt sprach von rund 500 Menschen, die sich an dem Einsatz beteiligten. Eine Anlaufstelle für Bürger wurde im Messepark Trier eingerichtet, dort wurden nach Angaben der Stadt rund 280 Menschen betreut, am Bürgertelefon seien bis zum Abend zudem rund 500 Anrufe beantwortet worden.