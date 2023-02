Gebäude brennt in der Schifflinger Avenue de la Libération – CGDIS mit mehreren Fahrzeugen vor Ort

Foto: privat

Dicke Rauchwolken sind am Dienstagvormittag über Schifflingen zu sehen – in der Avenue de la Libération brennt es in einem Gebäude. Das bestätigt die Luxemburger Polizei gegenüber dem Tageblatt. Der CGDIS ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und geht unter anderem von einem Kran aus gegen die Flammen vor. Weitere Details zu dem Feuer liegen der Pressestelle der Polizei derzeit nach eigenen Angaben nicht vor. Tageblatt-Informationen zufolge ist der Brand offenbar bei Isolationsarbeiten ausgebrochen. Laut dem ACL ist die Avenue de la Libération zwischen der rue de la Paix und der rue des Artisans derzeit wegen des Feuers gesperrt.

Dieser Text wird aktualisiert, sobald weitere Informationen zu dem Vorfall vorliegen.