Verkehrsunfälle / Fußgänger und Mopedfahrer werden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert

Die Polizei berichtet am Samstag von zwei schweren Verkehrsunfällen. Der erste ereignete sich am Freitag gegen 17 Uhr in der rue d’Arlon in Windhof. Ein Pkw fuhr auf einen bereits stehenden Wagen auf, der gerade eine Fußgängerin über einen Zebrastreifen passieren ließ. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde der stehende Wagen gegen die Fußgängerin geschleudert“, geht aus dem Polizeibulletin hervor. Dabei wurde die Fußgängerin schwer verletzt und musste noch vor Ort behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Nur wenig später, gegen 19 Uhr, ereignete sich ein weiterer Unfall in Steinbrücken auf dem CR169. Ein Moped kollidierte dort mit einem Pkw. Der Mopedfahrer wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus transportiert.

In beiden Fällen wurde ein Unfallprotokoll erstellt, geht aus dem Polizeibericht hervor.