Für rund 61.000 Grundschüler ging es am Freitag zurück an die Schulbank

Noch ein Küsschen, bevor es in die Schule geht – dieses Bild dürfte am Freitag vor den Schulen Luxemburgs öfters gesehen worden sein

Um 8 Uhr klingelten am Freitag wieder die Schulglocken in Luxemburg. Für rund 61.000 Grundschüler heißt es nun wieder täglich die Schulbank drücken. Die Schüler der Sekundarschule haben noch ein paar Tage länger frei, bevor es auch für sie am Montag wieder in die Schule geht.