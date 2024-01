Der Dreikönigskuchen gehört einfach zum Jahresbeginn in Luxemburg. Zum Fest am 6. Januar 2024 wurde in diesem Jahr ganz groß gedacht: Im Einkaufszentrum „La Belle Etoile“ in Strassen gab es am Mittwoch den größten Königskuchen Luxemburgs zu bestaunen – und auch zu verkosten. Denn die vielen Besucher sollten ja nicht hungrig nach Hause gehen. Eingeladen hatte der Verbund des „Liewensmëttelhandwierk“.