Verkehrskontrolle / Für 28 Autofahrer wurde die Handynutzung am Steuer teuer

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag in Strassen hat die Polizei 28 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt. Grund war die Nutzung des Mobiltelefons am Steuer.

Handy am Steuer, das wird teuer – und das für 28 Autofahrer am Dienstagnachmittag wortwörtlich. Die Polizei führte am späten Nachmittag eine Verkehrskontrolle in Strassen durch. 28 Mal stellten die Beamten eine gebührenpflichtige Verwarnung über 250 Euro und vier Punkten aus, da die Autofahrer ihr Mobiltelefon am Steuer benutzt hatten.

Darüber hinaus wurde ein Fahrer ohne gültige Steuervignette ertappt, was eine Strafe von 250 Euro nach sich zog. Ein weiterer Fahrer wurde aufgrund eines nicht ordnungsgemäß angemeldeten Fahrzeugs verwarnt und mit 145 Euro sowie zwei Punkten bestraft.

Zusätzlich wurden zwei weitere Fahrer verwarnt: Einer von ihnen missachtete eine rote Ampel, während der andere ein Kind ohne den vorgeschriebenen Kindersitz transportierte. Beide Verstöße wurden mit jeweils 145 Euro und zwei Punkten geahndet.