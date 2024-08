Luxemburg / Fünfte Edition der Summerschool: 7.085 Schüler wollen ihr Wissen auffrischen

Zwischen dem 2. und dem 13. September können Luxemburger Schüler mithilfe der Summerschool ihr Wissen auffrischen und Rückstände nachholen. 7.085 Personen sind angemeldet.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Summerschool: Die fünfte Edition des Angebots findet vom 2. bis zum 13. September statt und ermöglicht es Schülern, ihr Wissen aufzufrischen und eventuelle Rückstände aufzuholen. Das meldet das Bildungsministerium in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Insgesamt 7.085 Personen seien angemeldet, wovon 5.258 Grundschüler und 1.827 Schüler der Sekundarstufe seien. Im vergangenen Jahr seien es 6.300 Anmeldungen gewesen.

Die Summerschool wurde im Jahr 2020 ins Leben gerufen, um die durch die Covid-19-Krise entstandenen Defizite auszugleichen, schreibt das Ministerium. Das Nachhilfesystem bestehe aus geführten Aktivitäten und Auffrischungskursen für Schüler der Grund- und Sekundarstufe und ermöglicht es, die heterogenen Bedürfnisse der Schüler zu berücksichtigen und so zu einer größeren Chancengleichheit beizutragen.

In der Grundschule seien 73,43 Prozent der Anmeldungen für Sprachkurse und die am häufigsten besuchten Aktivitäten seien Deutsch und Mathematik. In der Sekundarstufe seien Mathematikkurse am beliebtesten (37,54 Prozent), gefolgt von Französisch (29,23 Prozent) und Deutsch (25,39 Prozent).

Das Nachhilfeangebot werde von freiwilligen Helfern begleitet, bestehend aus Lehrkräften und Studierenden, die mindestens das Abitur abgeschlossen haben. Letztere konnten „im Vorfeld an einer freiwilligen Schulung teilnehmen, die vom ,Institut de formation de l’éducation nationale‘ (IFEN) und dem ,Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques‘ (SCRIPT) organisiert wurde“, heißt es im Schreiben. Insgesamt 447 Freiwillige seien mobilisiert worden, von denen 286 Personen (78 Lehrer und 208 Studierende) die Grundschule und 161 Personen (38 Lehrkräfte und 123 Studierende) die Sekundarstufe betreuen.

Inhaltlich basieren die Kurse der Summerschool auf vom SCRIPT erarbeiteten Themenpaketen für jedes Hauptfach und für die Klassen des Zyklus 2 bis zur vierten Klasse. Die Dossiers können ab dem 15. Juli und bis zum 15. September auf der Plattform www.summerschool.lu über das IAM des Schülers abgerufen werden.