Mehrere Unfälle haben sich am Montagmorgen auf Luxemburgs Straßen ereignet. Zuerst stürzte ein Motorradfahrer um 7.30 Uhr zwischen Ellingen und Filsdorf. Wie das CGDIS berichtet, kam er mit Verletzungen davon. Kurze Zeit später, gegen 7.45 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Auto in der avenue de l’Europe in Rodange. Dabei wurde eine Person verletzt. Zur gleichen Zeit sind in der rue Jos Kieffer in Esch zwei Autos kollidiert. Die Bilanz: zwei Verletzte. Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 8.30 Uhr auf der A3 zwischen Bettemburg und Livingen. Ein Motorrad und ein Auto sind hier nicht aneinander vorbeigekommen. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt.