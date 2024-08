Munshausen / Fünf Jugendliche stehlen mutmaßlich ein Fahrzeug – Polizei wird dank Hundestaffel fündig

Fünf Jugendliche – zwei davon minderjährig – haben mutmaßlich in der Frummeschgaass in Munshausen ein Fahrzeug gestohlen. Das meldet die Polizei am Freitagmorgen in ihrem Bulletin. Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung ein – und wurden in Höhe Esch-Sauer fündig. Mit der Hilfe einer Hundestaffel sowie Zeugenaussagen konnten die Polizisten die Tatverdächtigen stellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Strafanzeige erstattet.