Bereldingen / Frau von zwei Männern angegriffen und beklaut – Polizei sucht nach Zeugen

Zwei Männer haben am frühen Freitagmorgen gegen 2.20 Uhr hinter einem Supermarkt auf der route de Luxembourg in Bereldingen eine Frau angegriffen und beklaut. Das meldet die Polizei am Freitagmittag. Eine Streife leitete eine Fahndung nach den Tätern ein – das Opfer konnte ebenfalls nicht mehr aufgefunden werden.

Deswegen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Sie sind gebeten, sich an die Polizeidienststelle Mersch unter der Telefonnummer +352 244 90 1000 oder per E-Mail an police.mersch@police.etat.lu zu wenden.