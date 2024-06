Luxemburg / Frau läuft schreiend und sichtlich alkoholisiert durch die Straße

Schreiend und sichtlich alkoholisiert durch die Straße gelaufen ist in der Nacht zum Freitag eine Frau in Niederkorn. Das geht aus dem Polizeibericht am Freitag hervor. Nachdem die Polizei darüber informiert wurde, fuhr eine Streife in die avenue de la Liberté und wurde dabei auf ein hupendes Auto in der Montée du Haut-Wangert aufmerksam. Die Polizei kontrollierte daraufhin die beiden Insassen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der Beifahrerin um die zuvor gemeldete schreiende Frau handelte. Den Beamten gelang es, die Frau zu beruhigen, welche anschließend den Ort verließ. Da der Alkoholtest beim Fahrer positiv ausfiel, stellten die Beamten ihm ein provisorisches Fahrverbot aus.

Ebenfalls nicht nüchtern unterwegs war ein Mann in Petingen. Wie die Polizei mitteilt, begab sich in der Nacht zum Freitag eine Polizeistreife aufgrund eines Verkehrsunfalls in die Rue Pierre Hamer. Dort wurden sie auf einen Fahrer aufmerksam, der sein Fahrzeug einparkte und die Beamten daraufhin ansprach. Ihnen ist dabei aufgefallen, dass der Mann starke Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies. Nachdem der Fahrer den Alkoholtest verweigert hatte, haben ihm die Beamten ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt.

Viel zu schnell unterwegs war ein Fahrzeug im hauptstädtischen Bahnhofsviertel. Als die Beamten den Fahrer kontrollierten, nahmen sie Anzeichen von Alkoholkonsum wahr. Der anschließende Alkoholtest war positiv – daraufhin musste der Fahrer seinen Führerschein abgeben.