Stëmm vun der Strooss / Fouerbesuch 2024: Viel Spaß, weniger Sorgen

Bereits zum neunten Mal in Folge hat die „Stëmm vun der Strooss“ am Montag benachteiligte Menschen zu einem Bummel über die Schueberfouer eingeladen. Auf dem mehrstündigen Programm standen der Besuch von Fahrgeschäften sowie ein gemeinsames Essen in der „Friture Joslet“ und im Restaurant „Kessel“.

Auf andere Gedanken kommen, das ist es, was einen Besuch auf der Fouer auszeichnet. So auch für die „Stëmm vun der Strooss“, die am Montag während mehrerer Stunden über den Rummelplatz schlenderte. Eigentlich ist es schon eine Tradition. Immerhin wird dieser Ausflug seit bereits neun Jahren in Folge organisiert.

„Der Hauptgedanke ist es, Menschen, die zu uns kommen, einen schönen Tag zu ermöglichen, damit sie zumindest für eine gewisse Zeit ihre alltäglichen Sorgen beiseitelegen können“, so Alexandra Oxacelay, Direktorin der 1996 gegründeten Stiftung. Die Vereinigung bemüht sich seit Beginn darum, Obdachlosen, Arbeitslosen oder allgemein Menschen, die vom Leben wenig verwöhnt werden, zu helfen.

200 Personen dabei

Insgesamt 200 Frauen, Männer und Kinder waren am Montag mit dabei, haben die Stimmung genossen und sich von dem einen oder anderen Fahrgeschäft im wahrsten Sinne des Wortes mitreißen lassen. Später wurde dann gemeinsam im Fouer-Restaurant zu Mittag gegessen: ein Teil der Gruppe in der „Friture Joslet“, ein anderer im „Kessel“. Wie der Leiter des letztgenannten Restaurants, Jérôme Bigard, festgestellt hat, sei die Zahl der Bedürftigen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

Die Begeisterung am Montag schien bei allen Beteiligten groß: „Ohne die Hilfe der ,Stëmm‘ wären wir viel schlechter dran“, erzählen Mathilde und Romain. Sie sind beide sehr dankbar für die Möglichkeit, die ihnen von der Vereinigung geboten wird, um einen schönen Tag zu verbringen. Wichtig ist ihnen und anderen auch, sich mit Menschen austauschen zu können, die sich ob verschiedener sozialer Hintergründe in ähnlichen Situationen befinden.

Neben dem Tag auf der Fouer organisiert die „Stëmm“ unter anderem auch eine jährliche Weihnachtsfeier, aber bis dahin dauert es noch ein Weilchen.