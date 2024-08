Luxemburg / „Fondatioun Kriibskrank Kanner“: Direktorin Anne Goerens wurde abgesetzt

An der Spitze der „Fondatioun Kriibskrank Kanner“ wird es einen Wechsel geben. Die Direktorin Anne Goeres wurde abgesetzt. Das meldet RTL am Donnerstagnachmittag. Seit dem 10. Juli habe Pierre Dochen, vorher „Directeur administratif et financier“ ihre Aufgaben übernommen. Das gehe aus einer automatischen Antwort auf eine E-Mail an Anne Goeres hervor.

Der Präsident des Verwaltungsrats, Gaston Ternes, habe die Trennung auf Nachfrage von RTL bestätigt. Er rede von einer „procédure à l’amiable“, die erst im Oktober abgeschlossen werden könne. In einem Schreiben des Anwalts der Organisation heiße es zudem, dass „arbeitsrechtliche Prozeduren“ eingeleitet worden seien.