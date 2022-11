Bei der Kollision eines Flugzeugs mit einem Löschfahrzeug der Feuerwehr auf der Startbahn des Flughafens der peruanischen Hauptstadt Lima sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine der Fluggesellschaft Latam sei nach dem Zusammenstoß in Brand geraten, zwei Feuerwehrleute der Flughafenfeuerwehr seien ums Leben gekommen, hieß es am Freitag (Ortszeit) in einer Mitteilung des internationalen Flughafens Jorge Chávez. Latam bestätigte den Unfall. Alle Passagiere des Flugs, der in die südperuanische Stadt Juliaca gehen sollte, seien wohlauf. Der Flughafen wurde zunächst geschlossen. Die Ursachen des Unfalls würden untersucht.

LATAM Airlines A320neo has been hit by a vehicle crossing the runway while taking off from Lima Airport in Peru. More to follow. pic.twitter.com/oPchYx7nbM

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 18, 2022