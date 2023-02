Flughafen Frankfurt zeitweise für Landungen gesperrt – keine Annullierungen in Luxemburg

Luxemburg betroffen? Verbindungen von und nach Luxemburg sind nach Informationen des Flughafens Luxemburg derzeit (13.30 Uhr) nicht betroffen. Es könne zwar zu Verspätungen kommen, allerdings gebe es derzeit keine kompletten Annullierungen von Flügen mit Bezug nach Frankfurt. fgg

Passagiere ratlos in Terminals, Frankfurt für Landungen gesperrt, Flugzeuge umgeleitet. Der größte deutsche Luftfahrtkonzern kämpft mit akuten Problemen.

Bahn-Bauarbeiten bei Frankfurt am Main haben eine massive Störung des IT-Systems bei der Lufthansa verursacht. Am wichtigsten Lufthansa-Standpunkt Frankfurt wurden am Mittwoch zahlreiche Flüge abgesagt, zeitweise konnten deshalb keine Flugzeuge mehr landen. Auf Inlandsflügen gebuchte Reisende können für ihre Reise nach Angaben der Lufthansa noch bis Sonntag auf die Deutsche Bahn ausweichen.

Die Telekom bestätigte, dass bei Arbeiten an einer Bahntrasse in einer Tiefe von rund fünf Metern bereits am späten Dienstagnachmittag vier Glasfaserkabel beschädigt worden seien. Die Lufthansa bestätigte, dass dies einen Ausfall der IT-Systeme zur Folge hatten. Laut Telekom wurden bis Mittwochmittag zwei der beschädigten Kabel repariert.

„Normalisierung bis zum Abend“

Zahlreiche Lufthansa-Flüge in Frankfurt fielen am Mittwoch aus. Wegen „geringer Positionsverfügbarkeiten“ konnten in der Folge zeitweise keine Flugzeuge mehr landen, wie ein Sprecher des Flughafens erklärte. Der Landebetrieb sei dann langsam wieder angelaufen. Die Lufthansa rechnete mit einer Normalisierung „voraussichtlich am frühen Abend“.

Der Betrieb an anderen Flughäfen war ebenfalls beeinträchtigt. In München kam es laut Flughafenbetreiber zu „vereinzelten Flugausfällen“. „Fluggäste werden gebeten, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen und sich möglichst früh vor Abflug am Check-in-Schalter einzufinden“, erklärte der Flughafen.

Zur Lufthansa Gruppe gehören auch Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss International und Eurowings.