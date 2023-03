Die Arbeiten an dem neuen Schienennetz dauern voraussichtlich bis Frühjahr 2024 an

Die Tram setzt ihren Vormarsch in Luxemburg weiter fort. Darum kündigte die Straßenbahnverwaltung am Donnerstag eine weitere Baustelle an: Im Rahmen der Neugestaltung des Autobahnkreuzes Senningerberg wird die direkte Auffahrt der A1 zum Flughafen ab Montag, dem 6. März um 6 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Frühjahr 2024 an.

Der Verkehr wird über die Anschlussstelle in Richtung Senningerberg umgeleitet, teilt die Straßenbauverwaltung mit. Zudem soll die Einmündung der Auffahrt nach Senningerberg mit einer Ampel ausgestattet werden, um eine Linksabbiegespur zum Flughafen zu schaffen.