Charleroi / Flughafen nimmt Flugbetrieb nach Streik wieder auf

„Nach zwei Tagen Streik werden alle Flüge ab diesem Samstagmorgen wieder normal vom und zum Flughafen Charleroi durchgeführt.“ Das meldet der Flughafenbetreiber am Samstag in einer Pressemitteilung.

Kunden, die Fragen zu ihrem Flug haben oder die einen Flug für Donnerstag oder Freitag geplant hatten, sollen sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung setzen.